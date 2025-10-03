Recuperan 3 cuerpos de escuela derrumbada en Indonesia donde hay más de 50 niños desaparecidos

SIDOARJO, Indonesia (AP) — Los cadáveres de tres niños fueron sacados a primera hora del viernes de entre los escombros de una escuela que se vino abajo en Indonesia y, con más de 50 estudiantes aún desaparecidos, se espera que la cifra de fallecidos aumente, dijeron las autoridades.

Los rescatistas habían estado trabajando de forma manual en la búsqueda de sobrevivientes desde el colapso de la escuela el lunes, pero al no detectar más señales de vida para el jueves, recurrieron a excavadoras pesadas equipadas con martillos neumáticos para avanzar más rápido.

La estructura se desplomó sobre cientos de personas en una sala de oración de la escuela islámica al Khoziny, de un siglo de antigüedad, en Sidoarjo, en el lado este de la isla de Java.

Los estudiantes eran en su mayoría varones de entre 12 y 19 años que cursaban entre 7mo y 12mo grado. Las alumnas del centro rezaban en otra parte del edificio y lograron escapar, según los sobrevivientes.

Por el momento se ha confirmado la muerte de ocho estudiantes y alrededor de 105 resultaron heridos, muchos con lesiones en la cabeza y huesos rotos. Además, hay 55 desaparecidos.

Dos de los cuerpos encontrados el viernes estaban en la zona de la sala de oración y el otro fue hallado más cerca de una salida, como si hubiera intentado escapar, contó Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres de Indonesia, quien usa un solo nombre como es habitual en el país.

Las autoridades explicaron que el edificio tenía dos plantas, pero que se estaban añadiendo otras dos sin permiso. La policía dijo que, al parecer, los cimientos del viejo edificio no pudieron soportar el peso de dos pisos de concreto y colapsaron durante el proceso de vertido.

Por el momento, los responsables del centro no han realizado comentarios.

Los operarios trabajaban bajo un intenso sol el viernes para romper y retirar grandes losas de concreto, con el olor de cuerpos en descomposición como un sombrío recordatorio de lo que encontrarían debajo.

Suharyanto dijo a reporteros en el lugar que se espera que las labores de recuperación de los cuerpos finalicen el sábado.

___

Rising informó desde Bangkok, Tailandia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.