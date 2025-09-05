LA NACION

Recuperan cuadro robado por los nazis, ballet en México y más fotos de la semana en América Latina

Recuperan cuadro robado por los nazis, ballet en México y más fotos de la semana en América LatinaRodrigo Abd - AP

En Argentina, un tribunal anunció que las autoridades recuperaron una pintura del siglo XVIII saqueada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Mientras, en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro salió a la entrada de su vivienda, donde está bajo arresto domiciliario, durante su juicio.

También en Brasil, los jugadores de los Coritiba Crocodiles, algunos de los cuales sobrevivieron a un accidente de bus en el que fallecieron tres deportistas en 2024, jugaron contra los Brown Spiders.

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2025.

Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Moisés Castillo en la Ciudad de Guatemala.

