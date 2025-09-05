Recuperan cuadro robado por los nazis, ballet en México y más fotos de la semana en América Latina
- 1 minuto de lectura'
En Argentina, un tribunal anunció que las autoridades recuperaron una pintura del siglo XVIII saqueada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Mientras, en Brasil, el expresidente Jair Bolsonaro salió a la entrada de su vivienda, donde está bajo arresto domiciliario, durante su juicio.
También en Brasil, los jugadores de los Coritiba Crocodiles, algunos de los cuales sobrevivieron a un accidente de bus en el que fallecieron tres deportistas en 2024, jugaron contra los Brown Spiders.
___
Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre de 2025.
___
Las imágenes fueron seleccionadas por el editor de fotografía de The Associated Press Moisés Castillo en la Ciudad de Guatemala.
___
Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews
AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images
blog de AP Images: http://apimagesblog.com
Otras noticias de Arte
- 1
Kate Middleton sorprende con un nuevo look y desata todo tipo de teorías en redes sociales
- 2
“Se define todo”: la incertidumbre dominó en un encuentro de ejecutivos, que se mostraron preocupados por las tasas, el dólar y el Congreso
- 3
Argentina vs. Venezuela: los golazos de Lionel Messi en su último partido oficial con la selección argentina
- 4
La gran actuación de Uruguay (y de De Arrascaeta) ante Perú para sellar el pase al Mundial y que Marcelo Bielsa recupere puntos en la gente