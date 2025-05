Recurly anuncia adquisiciones estratégicas de Redfast y Prive para acelerar el crecimiento futuro de las suscripciones

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--may. 7, 2025--

Recurly, la plataforma líder en gestión de suscripciones, tras ser nombrada Mejor plataforma de gestión de suscripciones de 2025 por SubSummit, anuncia que ha adquirido Prive, la primera plataforma de suscripciones de Shopify y Redfast, una herramienta que permite personalizar la experiencia e interacción de los suscriptores. Gracias a estas adquisiciones, Recurly se convierte en la primera y única suite de herramientas de gestión de suscripciones que integra facturación, pagos recurrentes, analítica, interacción de suscriptores en tiempo real y gestión de suscripciones en ecommerce.

Estas adquisiciones estratégicas, mejoran de inmediato la capacidad de Recurly para ofrecer mayor personalización, mejor retención e interacción en tiempo real, mientras amplía su alcance en el mercado de suscripciones para productos físicos y electrónicos. Recurly permite que las marcas se anticipen y optimicen cada etapa del ciclo de vida del suscriptor, impulsando relaciones más sólidas, acelerando los ingresos y redefiniendo el éxito en la economía de las suscripciones.

"En la actualidad, las empresas de suscripción buscan más que facturación — necesitan la capacidad de gestionar el ciclo completo del suscriptor, movilizar los datos en tiempo real y priorizar la flexibilidad y la personalización en cada punto de contacto", señaló Joe Rohrlich, CEO de Recurly. "Con las adquisiciones de Redfast y Prive, Recurly redefine la experiencia de suscripción todo en uno. Ofrecemos herramientas nuevas y potentes para impulsar la lealtad de marca, optimizar precios y gestionar suscripciones tanto de servicios digitales como de productos físicos — todo en una única plataforma diseñada para maximizar el crecimiento y retención. Lo más emocionante, es que ahora nuestros clientes pueden elegir de inmediato el camino más significativo para su negocio".

Prive amplía el alcance de Recurly e incorpora suscripciones de productos físicos

Con la adquisición de Prive, Recurly consolida su alcance más allá de las suscripciones digitales para ofrecer bienes físicos — brindando mayor flexibilidad, escalabilidad y personalización para las empresas, en un mercado en el que según se estima llegaría a un trillón de dólares para 2028.

Esta nueva oferta, que debuta bajo el nombre de Recurly Commerce, ofrece automatización de procesos, inteligencia de precios y optimización de ganancias para negocios B2C y cientos de marcas de Shopify como Coterie, Public Goods, GEM y Kudos. Al combinar la experiencia e innovación de Recurly, medianas y grandes empresas de ecommerce podrán acceder a una alternativa más estratégica en comparación a otras soluciones de facturación obsoletas.

Los cofundadores, Alex Craciun y Claudia Laurie, serán asesores de Recurly durante la integración para garantizar la continuidad del negocio y evitar disrupciones en la experiencia de sus clientes.

"Durante mucho tiempo, la falta de flexibilidad en la facturación en suscripciones ha sido una complicación seria para las empresas de todo tipo", aseguró Craciun. "Con el aumento de las suscripciones de productos físicos, las empresas necesitan herramientas flexibles y basadas en datos para responder a las expectativas cambiantes de los clientes. Estamos encantados de incorporarnos al ecosistema de Recurly y ayudar a otras marcas a optimizar sus negocios, escalar de forma más inteligente y mantenerse a la vanguardia en un mercado que cambia rápidamente", subrayó Laurie.

La retención es la nueva estrategia de crecimiento con Redfast

Con la adquisición de Redfast, ahora llamada Recurly Engage, los clientes de Recurly podrán prevenir cancelaciones, ofrecer anuncios personalizados y ofrecer acciones clave en el momento ideal. Así, las marcas pueden pasar de la prevención reactiva a estrategias proactivas de retención, garantizando que más suscriptores permanezcan y vayan más allá en su interacción con la marca. Según los informes, aquellos clientes que interactúan activamente gastan un 67 % más en promedio que los clientes nuevos para una empresa. Una prueba de que la adquisición de Redfast dará a los clientes de Recurly beneficios sin precedentes.

"Construir una base de suscriptores leales es la clave para la retención y el crecimiento", explicó Rajeev Raman, CEO de Redfast. "Con el aumento de los costos de adquisición y expectativas de personalización de los consumidores, las empresas deben captar suscriptores con precisión en el momento ideal, logrando influenciar decisiones clave como actualizaciones, renovaciones, y la retención en tiempo real. Combinar nuestras fuerzas con Recurly nos permite ayudar a las marcas a convertir la interacción en su motor de crecimiento más poderoso".

Raman se incorporará a Recurly, donde ayudará a acelerar el crecimiento de Recurly Engage y consolidará aún más el liderazgo de Recurly en todo el ciclo del suscriptor.

Este hito se suma al reciente lanzamiento de productos de Recurly, que introdujo más de 50 herramientas y actualizaciones, como Recurly Compass, un nuevo y poderoso motor de crecimiento impulsado por IA.

Adelántate a lo que viene con Recurly

SubscriptionX (Londres): Acompáñanos el 14 de mayo a las 3:30 p. m. (hora BT), para el cierre del evento con Priya Lakshminarayanan, Chief Product Officer de Recurly. Donde hablará sobre nuestras últimas adquisiciones y cómo estamos llevando las suscripciones de ecommerce al siguiente nivel.

SubSummit (Dallas): Joe Rohrlich, CEO y Lina Tonk, CMO de Recurly, recibirán el premio a la Mejor plataforma de gestión de suscripciones durante el evento. Además, Rohrlich y Megan Krouse, de Cinemark, hablarán sobre cómo la personalización está marcando la diferencia en la fidelización de suscriptores. Te esperamos el 28 de mayo a las 10:00 a.m. (hora CT)

London Tech Week: Priya Lakshminarayanan compartirá ideas sobre cómo obtener una ventaja competitiva con inteligencia artificial y transformar la retención mediante analítica predictiva. Acompáñanos el 11 de junio a las 10:20 a. m. (hora BT).

Sobre Recurly

Recurly es la plataforma líder en gestión y facturación de suscripciones, en la que confían miles de marcas de sectores digitales, streaming, comercio electrónico, publicaciones, SaaS, educación, bienes de consumo y servicios profesionales, para impulsar ingresos y optimizar la experiencia del suscriptor. Con sede en Austin, Texas, y oficinas en Colorado, Medellín y Londres, Recurly lidera la economía de las suscripciones para empresas globales como Paramount+, Alaska Airlines, Sling, FabFitFun y Sprout Social. La empresa ofrece la flexibilidad, inteligencia y escalabilidad que los negocios necesitan para crecer. Gracias a sus herramientas avanzadas de analítica, recuperación de ingresos, y soluciones de facturación, Recurly ayuda a las marcas a maximizar el crecimiento de suscriptores, aumentar la retención, y descubrir nuevas oportunidades de ingresos.

