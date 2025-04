Red Bull eligió a Lawson sobre Tsunoda. El experimento apenas duró dos semanas

Liam Lawson condujo una camioneta Raptor que cuesta 100.000 dólates en el estacionamiento del Centro de Rendimiento de Ford, llegando un poco tarde durante su apretada agenda de apariciones como el nuevo piloto de Fórmula Uno de Red Bull.

"¿Sabes que Ford envía esa camioneta por todo el país para que Liam la conduzca cada vez que está en Estados Unidos?”, comentó el piloto de NASCAR Noah Gragson, su anfitrión para esta parte del lanzamiento de la temporada 2025 de Ford en enero.

El horario de Lawson se vio alterado porque no tenía su computadora portátil; o la había dejado en Europa o se había roto, una de las dos cosas, así que compró una en Carolina del Norte. Lo que el neozelandés de 23 años no se dio cuenta es que había elegido una tienda Best Buy a casi una hora de distancia de sus eventos.

El gran contingente de empleados de Red Bull Racing en el lugar se encargó de todo, pero tal vez fue una pequeña señal de que Lawson no estaba listo para dar el salto como nuevo compañero de equipo de Max Verstappen, el campeón de las últimas cuatro temporadas de la F1. Red Bull despidió a Sergio Pérez cuando el rendimiento del mexicano le costó al equipo el lucrativo título de constructores del año pasado, y Lawson recibió el segundo asiento sobre Yuki Tsunoda y otros veteranos con más experiencia.

“Tenemos que tener un segundo piloto que sume puntos en cada carrera. Esa es el objetivo y creemos que Liam está listo para el papel”, dijo el director del equipo Red Bull, Christian Horner, a The Associated Press más tarde ese día.

Un poco más de dos meses después, la luna de miel de bienvenida a Lawson ha terminado.

Después de abrir la temporada con actuaciones mediocres consecutivas, la semana pasada fue oficialmente reemplazado por Tsunoda para el Gran Premio de Japón este fin de semana. Lawson fue relegado a tomar la plaza de Tsunoda en el equipo junior Racing Bulls. Lawson se clasificó 18vo en el Gran Premio de Australia que abrió la temporada, pero se estrelló en la carrera. En el GP de China, se clasificó último tanto para la carrera sprint como para el evento principal, terminando 14to y 12do.

Horner intentó matizar la decisión.

"Tenemos el deber de cuidar y desarrollar a Liam y, juntos, vemos que después de un comienzo tan difícil tiene sentido actuar rápidamente para que Liam pueda ganar experiencia mientras continúa su carrera en F1 con Racing Bulls, un entorno y un equipo que conoce muy bien", dijo Horner.

Días después, el asesor de Red Bull, Helmut Marko, fue más directo al afirmar que el equipo "cometió un error" al elegir a Lawson y reprochándole al joven de carecer de confianza en sí mismo.

Para cuando Red Bull hizo el cambio, Verstappen había competido en 188 carreras para Red Bull mientras que Lawson había tenido 173 horas en el auto. El equipo ni siquiera se molestó en dejar que Lawson llegara a Japón, el primer circuito de esta temporada en el que tiene alguna experiencia, para ver si la familiaridad conduciría a una mejora.

“Nos preocupaba que su confianza en sí mismo estuviera tan dañada que no pudiera rendir como normalmente lo hace”, dijo Marko. "Y por otro lado, tenemos dos pilotos para el campeonato de constructores, pero también para apoyar a Max en términos de estrategia; si tienes dos pilotos entre los cinco o los ocho primeros, es más fácil maximizar una estrategia que favorezca al piloto número uno".

Verstappen, quien puede manejar una configuración que pocos otros pueden manejar, ha dicho repetidamente que Lawson lo haría mucho mejor en el auto de Racing Bulls y mostraría su verdadero potencial. El rendimiento del auto de Red Bull en sí ha caído dramáticamente durante la racha de cuatro campeonatos consecutivos de pilotos de Verstappen.

Si el auto fuera más fácil de manejar, se preguntó Verstappen, ¿habría tenido Lawson una adaptación más fácil?

Lawson fue el cuarto compañero de equipo de Verstappen desde que Daniel Ricciardo se fue después de la temporada 2018. Pierre Gasly, Alexander Albon, Pérez y ahora Lawson han sido descartados. Con una supuesta cláusula en su contrato que permitiría a Verstappen dejar Red Bull al final de esta temporada, la organización tenía que hacer algo para enderezar el rumbo.

Deshacerse de Lawson fue rápido y visto por algunos como cruel, tal vez incluso un acto de desesperación. El equipo nunca consideró a Tsunoda digno del asiento junto a Verstappen, eligió a un recién llegado con poca experiencia en F1 en su lugar, y al cabo de apenas dos carreras en la temporada ha dado un giro completo.

Lawson, quien probablemente tenía una buena idea de que estaba en territorio peligroso después del inicio, quedó devastado.

“Ser piloto de Red Bull Racing ha sido mi sueño desde que era niño, es para lo que he trabajado toda mi vida. Estoy agradecido por todo lo que me ha llevado a este punto. A cada uno de ustedes que me ha apoyado, gracias por todo el apoyo. Significa el mundo para mí”, dijo en las redes sociales.

Su oportunidad de conducir junto a Verstappen probablemente se haya ido para siempre y era una oportunidad que esperaba con ansias en enero cuando Ford lo presentó como uno de los nuevos rostros de la marca de carreras.

“Es una gran responsabilidad. Red Bull está tratando de ganar el campeonato de constructores, así que ese es el gran enfoque de su parte”, dijo Lawson entonces. "Y para mí, al entrar, ese es mi papel, tratar de sumar puntos y lograr eso para el equipo. Si estamos haciendo eso, entonces estoy haciendo mi trabajo. Están poniendo una gran cantidad de presión sobre mí para rendir de inmediato. La expectativa es apoyar al equipo y ayudar a ganar los constructores. Espero sumar puntos en cada carrera y espero ser lo suficientemente rápido para hacerlo".

Estaba equivocado. Red Bull también estaba equivocado. Ahora Lawson necesita salvar su carrera.

