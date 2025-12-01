Red Bull lamenta acusaciones de que Kimi Antonelli dejó pasar a Lando Norris

Red Bull expresó su pesar el lunes tras comentarios "claramente incorrectos" que alegan que Kimi Antonelli de Mercedes había dejado pasar a Lando Norris en el Gran Premio de Qatar, influyendo en la lucha por el título de Fórmula 1, después de que el novato italiano recibiera amenazas de muerte en las redes sociales.

Norris, líder de la clasificación, estaba en el quinto lugar detrás de Antonelli hacia el final de la carrera del domingo cuando el italiano se deslizó hacia afuera y Norris lo adelantó para ocupar el cuarto puesto. Eso permitió al piloto de McLaren mantenerse 12 puntos por delante de Max Verstappen de Red Bull antes del final de la temporada este fin de semana en Abu Dabi.

El ingeniero de carrera de Verstappen, Gianpiero Lambiase, sugirió al multicampeón neerlandés a través de la radio que parecía que Antonelli había dejado pasar a Norris, y el asesor de Red Bull, Helmut Marko, afirmó que Antonelli "le hizo una señal para que pasara" en comentarios a Sky Sport Alemania.

"Los comentarios hechos antes del final e inmediatamente después del GP de Qatar sugiriendo que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había permitido deliberadamente que Lando Norris lo adelantara son claramente incorrectos", publicó Red Bull en las redes sociales el lunes.

“Las imágenes de repetición muestran a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su auto, permitiendo así que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya llevado a que Kimi reciba abusos en las redes", añadió.

Mercedes informó que más de 1.100 comentarios descritos como “severos o sospechosos” fueron dejados en las cuentas de redes sociales de Antonelli, incluidas amenazas de muerte y comentarios deseándole daño, y más de 330 comentarios severos o sospechosos fueron dejados en las cuentas del equipo.

El equipo añadió que los comentarios fueron señalados por herramientas que impidieron que fueran visibles para el público y serán remitidos al organismo rector, la Federación Internacional del Automóvil, como parte de su campaña contra el abuso en las redes sociales. Se modificó la foto de perfil en la cuenta Instagram de Antonelli, dejándola con un círculo negro simple.

Antonelli fue defendido por el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, quien dijo que era "difícil de entender" las afirmaciones de que el novato italiano había cedido su posición, especialmente cuando aún tenía la oportunidad de alcanzar a Carlos Sainz, Jr. por el tercer lugar en ese momento.

“¿Cómo de descerebrado hay que ser para decir algo así?”, declaró Wolff. “Escuchar ese sinsentido hace que me estalle la cabeza”.

Antonelli afirmó que presionó al máximo para mantenerse adelante de Norris en las últimas vueltas.

"Desafortunadamente, simplemente presioné un poco demasiado. Perdí la forma en la curva nueve y luego tuve un gran sobreviraje", dijo Antonelli.

“Tuve suerte de salvar el auto, pero lamentablemente perdí la posición frente al McLaren. Fue una forma frustrante y decepcionante de terminar lo que había sido una buena carrera hasta ese momento”, subrayó.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes