Red Bull no tiene prisa con los pilotos tras un buen fin de semana en Bakú

Por Alan Baldwin

23 sep (Reuters) - Liam Lawson y Yuki Tsunoda celebraron sus mejores marcas personales en Bakú el fin de semana, pero ambos tendrán que esperar noticias sobre su futuro en la Fórmula Uno.

El Gran Premio de Azerbaiyán del domingo fue la primera carrera desde Rusia en 2020 en la que los dos equipos de la marca de bebidas energéticas -Red Bull Racing y Racing Bulls- tuvieron a todos sus pilotos puntuando.

Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo, ganó para Red Bull, mientras que Lawson, de Racing Bulls, terminó quinto tras salir tercero, la mejor posición en la parrilla de F1 para un neozelandés desde Chris Amon en 1976.

Un puesto por delante de Tsunoda, cuyo final fue el mejor desde que pasó de Racing Bulls a Red Bull esta temporada y también su mejor posición desde su campaña como novato en 2021 con AlphaTauri.

Isack Hadjar, de Racing Bulls, firme candidato a novato del año, fue décimo.

Solo Verstappen puede estar completamente seguro de con quién correrá el próximo año y Red Bull no tiene prisa por decidir su compañero de equipo después de un historial de fracasos con movimientos anteriores.

Aunque los pilotos tienen contrato con Red Bull, la marca puede colocarlos en el equipo que considere oportuno o prescindir de ellos por completo.

"Nuestros pilotos tienen contrato con nosotros, tenemos todas las cartas", dijo el fin de semana el jefe de equipo de Red Bull, Laurent Mekies, que conoce bien a los cuatro pilotos tras ser ascendido de Racing Bulls en julio para sustituir a Christian Horner.

"Tenemos más tiempo. No esperaremos hasta (la ronda final en) Abu Dabi, pero seguro que tenemos algunas carreras más".

El lugar de Tsunoda junto a Verstappen en Red Bull Racing ha parecido tenue, con Hadjar considerado favorito para tomar su lugar después de una temporada que ya incluye un primer podio con el tercer lugar en Holanda.

Si Hadjar, que solo tiene 20 años, está preparado para uno de los trabajos más duros del deporte como compañero de equipo de Verstappen es una decisión que Red Bull debe tomar.

Por su parte el piloto japonés cree que está cogiendo impulso. "Siento que he desbloqueado algo que puedo llevar a futuras carreras", declaró a periodistas. (Reportaje de Alan Baldwin. Editado en español por Natalia Ramos)