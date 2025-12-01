Red Bull se disculpa con Antonelli tras acusar al joven de dejarse adelantar

La escudería de Fórmula 1 de Red Bull declaró el lunes que lamentaba sinceramente haber sugerido que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli había facilitado la cuarta posición al McLaren de Lando Norris durante el Gran Premio de Catar, luego de que el joven piloto italiano recibiera amenazas de muerte.

Mientras el vigente tetracampeón del mundo Red Bull lideraba la carrera, Norris estaba bloqueado detrás de Antonelli.

En la penúltima vuelta, el italiano cometió un error en una curva que permitió al británico ganar una posición, sinónimo de dos puntos extra en la ajustada lucha por el título mundial.

"No estoy seguro de lo que le pasó a Antonelli, Max, parece que simplemente se apartó y dejó pasar a Norris", dijo Gianpiero Lambiase, ingeniero de carrera de Verstappen, al neerlandés por la radio, un mensaje retransmitido por las emisoras de televisión.

El consejero especial de Red Bull Helmut Marko insistió después en esa acusación, diciendo que Antonelli había "dejado pasar" a Norris.

Tras lo sucedido, el joven comenzó a recibir insultos en redes sociales, y varios medios británicos indicaron que había recibido incluso "amenazas de muerte", y otros mensajes "sospechosos o graves" fueron detectados por Mercedes.

En un comunicado, Red Bull aseguró que los comentarios de su consejero fueron "claramente incorrectos" y la escudería aseguró "lamentar sinceramente que el piloto haya tenido que sufrir acoso en línea".

Por su parte, Mercedes aseguró que Gianpiero Lambiase se había disculpado con el director del equipo Toto Wolff.

"He hablado con Lambiase", declaró Wolff. "Le he visto y evidentemente él estaba emocionado en ese momento, dijo que no vio la situación".

El británico Lando Norris contará con 12 puntos de ventaja sobre Verstappen el próximo domingo, en el Gran Premio de Abu Dabi, último de la temporada en el que se decidirá el título mundial.

bur-pb/mw/dam/mcd