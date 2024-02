23 feb (Reuters) - Los campeones de Fórmula Uno Red Bull y Max Verstappen, que dominaron el año pasado, comenzarán la temporada la próxima semana todavía muy por delante del resto, a la luz de lo visto en las pruebas en Baréin, dijeron sus rivales.

Red Bull ganó 21 de las 22 carreras de 2023 y es el claro favorito para volver a quedarse con todo este año, con Verstappen en busca de su cuarto campeonato consecutivo.

El equipo, que tiene su sede en Milton Keynes y celebra su 20 aniversario este año, también ha ganado 38 de los últimos 44 grandes premios.

"Creo que Red Bull está claramente por delante", dijo el siete veces campeón del mundo de Mercedes, Lewis Hamilton, a periodistas el viernes, el tercer y último día de pruebas de pretemporada.

Verstappen encabezó la tabla de tiempos el primer día, pero Carlos Sainz, de Ferrari, fue el más rápido el jueves, aunque los equipos están llevando a cabo sus propios programas de pruebas con diferentes niveles de combustible y configuraciones.

Dicho esto, otros coincidieron en que todavía estaban tratando de ponerse al día frente al líder.

"Hay un auto que parece haber dado un gran paso", dijo el director del equipo McLaren, Andrea Stella, a periodistas el jueves. "Desafortunadamente, (ese es) el auto que ya era el más rápido el año pasado".

Charles Leclerc, de Ferrari, sostuvo que su sensación inicial era que su auto era mucho más manejable que el del año pasado, pero que "Red Bull, por desgracia, sigue estando bastante por delante".

"Red Bull es el favorito y definitivamente está un paso por delante de todos los demás. Era de esperar", comentó George Russell, de Mercedes.

"Creo que estamos en una buena posición, teníamos un auto decente al final de la temporada pasada y creo que definitivamente hemos dado algunos pasos en la dirección correcta, pero todavía estamos muy lejos de Red Bull y muy lejos de Ferrari", dijo Lando Norris, de McLaren.

Mercedes terminó subcampeón de la general la temporada pasada, pero a 451 puntos de Red Bull, con Ferrari tercero y McLaren cuarto.

Verstappen, que ganó un récord de 19 carreras el año pasado con su compañero de equipo Sergio Pérez sumando otras dos victorias, dijo a periodistas el viernes que el RB20 se había comportado como se esperaba.

"Realmente no podía desear más, en realidad estaba deseando menos tal vez", dijo Verstappen sobre el primer día. "He dado muchas vueltas, todo ha ido bien, el equilibrio ha sido muy bueno (...) he completado todo el programa sin problemas".

"Seguro que el auto es mejor que el del año pasado, pero creo que todo el mundo en la parrilla tiene un auto mejor que el del año pasado", añadió el neerlandés de 26 años. (Reporte de Alan Baldwin en Londres, edición en español de Javier López de Lérida)