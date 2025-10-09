Red Eléctrica avisa de bruscas oscilaciones de tensión en España y pide medidas contra apagones

MADRID, 8 oct (Reuters) -

El operador de la red eléctrica española, REE, ha detectado fuertes oscilaciones de tensión en el sistema durante las dos últimas semanas que pueden afectar al suministro eléctrico del país, que sufrió un

apagón masivo en abril, según advierte en un documento enviado al regulador del mercado, la CNMC.

REE instó a la rápida aplicación de cambios técnicos para evitar cualquier impacto de este tipo. La CNMC dijo el miércoles que convocaba una consulta pública para los próximos días con vistas a adoptar medidas urgentes y provisionales para estabilizar el sistema antes de encontrar una solución más permanente.

En un comunicado, señaló que las bruscas fluctuaciones de tensión registradas en las dos últimas semanas, aunque siempre dentro de los márgenes establecidos, pueden desencadenar desconexiones de demanda y de generación que terminan desestabilizando el sistema eléctrico.

La red europea de gestores de redes de transporte de electricidad señaló en un informe el pasado viernes que el apagón masivo que afectó a la península ibérica el 28 de abril fue el primer apagón conocido causado por un voltaje excesivo.

El informe, al igual que investigaciones anteriores, apuntaba a un aumento de la tensión como causa inmediata del apagón del 28 de abril, el más importante de Europa en más de dos décadas, que paralizó ciudades y dejó a personas atrapadas en trenes en Portugal y España. (Información de Corina Pons y Andrei Khalip, edición de Pietro Lombardi, edición en español de Jorge Ollero Castela)