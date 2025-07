Red social Nextdoor busca renacer mediante alianza con proveedores de noticias locales

NUEVA YORK (AP) — Nextdoor, el sitio de redes sociales que busca crear conexiones entre vecinos, está tratando de dejar atrás un pasado irregular y una persistente sensación de que está siendo subutilizado. ¿Cómo? Está recurriendo a periodistas profesionales para obtener ayuda.

La compañía anunció el martes una asociación con más de 3500 proveedores de noticias locales que contribuirán regularmente con material a la aplicación. Como parte de un rediseño, también está ampliando su capacidad para alertar a los usuarios sobre mal tiempo, cortes de energía y otros peligros, además de utilizar la IA para mejorar las recomendaciones de restaurantes, servicios y puntos de interés locales.

"Deberíamos estar creando suficiente valor a los vecinos para que sientan que necesitan abrir Nextdoor todos los días, y eso no es lo que está pasando hoy en día", indicó Nirav Tolia, cofundador y CEO de la compañía.

El potencial de Nextdoor para ayudarse a sí mismo y a los periodistas al mismo tiempo es lo más intrigante.

Nextdoor publica partes de noticias locales de proveedores en el área donde vive el usuario. Si alguien quiere saber más, puede ir al enlace al sitio de noticias. En el lanzamiento, Nextdoor dice que tiene más de 50.000 noticias disponibles, representando un poco más de tres cuartas partes de los "vecindarios" de la aplicación.

Un futuro para las noticias que nunca llegó

Cuando Nextdoor comenzó en 2011, la industria de noticias locales estaba en las primeras etapas de la caída libre que continúa hoy. El número de periodistas en Estados Unidos cayó de 40 por cada 100.000 residentes en 2002 a poco más de ocho hoy, según un estudio publicado este mes por Muck Rack y Rebuild Local News. Casi un tercio de los condados del país no tienen un periodista a tiempo completo.

En medio de este tumulto llegó una aplicación con una premisa e infraestructura prometedoras, quizás un modelo para las noticias locales del futuro. Sus usuarios — Nextdoor los llama "vecinos"— estaban organizados en más de 200.000 vecindarios distintos, con la capacidad de iniciar conversaciones que antes se compartían a través de la cerca de la casa: ¿Conoces a una niñera confiable? ¿Qué es ese edificio que están construyendo en la calle? ¿Quién sirve la mejor hamburguesa?

Sin embargo, los desarrolladores de Nextdoor conocían la tecnología, no el negocio periodístico. No vieron un papel para los periodistas profesionales al principio.

"Al principio pensamos que los vecinos se harían cargo, casi como periodistas ciudadanos o reporteros locales. Creo que hemos llegado a la conclusión de que los vecinos solo pueden hacer tanto", comentó Tolia.

Aún peor, el sitio se convirtió en un imán para racistas y bromistas, el tipo de vecinos que intentas evitar.

Nextdoor se llenó tanto de sospechas —¿por qué una persona de diferente color o nacionalidad camina por la calle?— que sus moderadores tuvieron que dedicar tiempo considerable a erradicar publicaciones racistas y cambiar reglas para prevenirlas. Para algunos usuarios, los aspectos negativos superaron a los positivos. Ralinda Harvey Smith, una mujer de Santa Mónica, California, escribió en Los Angeles Times en 2020: "Nextdoor ha sido un recurso valioso para mi familia. Encontré una niñera compartida para mis hijos en Nextdoor. Cuando publiqué buscando un mecánico para reemplazar el faro de mi auto, un vecino se ofreció a cambiarlo gratis. Cuando vino la pandemia y las toallitas desinfectantes eran imposibles de conseguir, una mujer en Nextdoor me envió un mensaje ofreciéndome dejar algunas en su porche". "Sin embargo, he visto durante mucho tiempo restos de racismo en todo el sitio que me han dejado con una mala sensación no solo sobre la aplicación, sino sobre la ciudad que amo", escribió Smith. Eso hizo que se conectara con menos frecuencia. Tratando de hacer que Nextdoor sea esencial para los usuarios Cualesquiera que sean las razones, suficientes usuarios consideran que Nextdoor no es esencial, lo que obligó a sus líderes a realizar los cambios que se anuncian ahora. El sitio tiene 100 millones de usuarios registrados, pero solo alrededor de 25 millones están en el sitio al menos una vez a la semana, reveló Tolia. Nextdoor, que se hizo pública en 2021 para atraer una nueva ronda de financiamiento, quiere verlos más a menudo. Nextdoor contrató a un exejecutivo de The New York Times, Georg Petschnigg, como su director de diseño para supervisar los cambios. La compañía señaló que sus encuestas encontraron que los usuarios querían saber más sobre lo que estaba sucediendo en sus comunidades más allá de la información utilitaria. Otras redes sociales están trayendo más material externo de manera similar, sostuvo Tolia. "Cuando dependes del contenido generado por los usuarios, es algo impredecible en términos de calidad, oportunidad y relevancia", expresó. "Si estuviera en su lugar, estaría haciendo lo mismo. No sé por qué no lo hicieron antes, pero eso es para que ellos lo respondan y no yo", afirmó Chuck Todd, el exmoderador de "Meet the Press" que ha mostrado interés en las noticias locales desde que dejó NBC. Semafor especuló esta primavera que Todd podría estar interesado en comprar Nextdoor. Todd no quiso discutir eso. Está esperando ver si Nextdoor tiene un compromiso real con las noticias o solo con llegar a más ojos. "Es la oportunidad de hacer lo que Facebook pudo haber hecho pero no hizo", aseveró Todd. No quieres solo intentar obtener tráfico por el tráfico, porque eso es lo que le pasó a Facebook después de hacerse pública.

La ironía de involucrarse con periodistas profesionales no pasa desapercibida.

"Es como lo que es viejo es nuevo otra vez", apuntó Sam Cholke, gerente de distribución y crecimiento de audiencia para el Institute for Nonprofit News. Sus cientos de miembros incluyen el Texas Tribune, el Plateau Daily News en Highlands, Carolina del Norte, y el Daily Yonder en Whitesburg, Kentucky.

Varias de sus organizaciones de noticias participantes se están uniendo a Nextdoor, y "mi esperanza es que nuestros miembros vean beneficios significativos de esto", indicó Cholke.

Esperando una relación mutuamente beneficiosa

La industria de noticias locales sigue sufriendo los mismos problemas que han llevado a su caída en las últimas dos décadas: un número decreciente de lectores y anunciantes. Un comentario casual de Tolia —sobre cómo la gente solía recoger "un pedazo de árbol muerto" de sus entradas para obtener sus noticias— habla de perspectivas desvanecidas.

La decisión de Facebook de no interesarse en noticias y el uso creciente de la IA por parte de Google a expensas de las referencias a artículos de noticias están sumando a la espiral de muerte, destacó Tim Franklin, jefe de la Iniciativa de Noticias Locales de Medill en Northwestern.

"Si Nextdoor es otro medio para llevar lectores a los sitios de noticias, y a los sitios de noticias locales en particular, llegaría en un momento real de vulnerabilidad para las organizaciones de noticias locales y sería una verdadera oportunidad", manifestó Franklin, cuya preocupación es que depender de terceros es impredecible.

Josh Schneps, quien dirige una serie de operaciones de noticias locales en la ciudad de Nueva York y Long Island, como el Flushing Times y el Park Slope Courier, ya ha tenido material apareciendo en Nextdoor en un lanzamiento suave y está viendo un aumento en el tráfico a los sitios.

"Siento que los medios están en un estado de evolución y no hay un manual", indicó Schneps. "Mi objetivo es llevar nuestro contenido frente a tantas personas como sea posible. Estoy más que feliz de ser el conejillo de indias" para Nextdoor, dijo.

Una industria —y una empresa— ambas necesitan ayuda. Tal vez puedan ayudarse mutuamente.

