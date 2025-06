Redadas de inmigración dejan cosechas sin recoger y granjas de California en peligro

Por Tim Reid, Pilar Olivares, Sebastian Rocandio y Leah Douglas

OXNARD, EEUU, 30 jun (Reuters) - Lisa Tate es agricultora de sexta generación en el condado de Ventura en el estado de California, una zona que produce anualmente frutas y verduras por valor de miles de millones de dólares, en gran parte recolectadas a mano por inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos. Tate conoce bien las granjas que la rodean y dice que puede ver con sus propios ojos cómo las redadas llevadas a cabo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en los campos de la zona a principios de este mes, parte de la ofensiva migratoria del presidente Donald Trump, han asustado a los trabajadores.

"En los campos, diría que el 70% de los trabajadores se han ido", dijo en una entrevista. "Si el 70% de tu mano de obra no aparece, el 70% de tu cosecha no se recoge y puede echarse a perder en un día. La mayoría de los estadounidenses no quieren hacer este trabajo. La mayoría de los agricultores apenas llegan al punto de equilibrio. Me temo que esto ha creado un punto de inflexión en el que muchos quebrarán". En las vastas tierras agrícolas al norte de Los Ángeles, que se extienden desde el condado de Ventura hasta el valle central del estado, dos agricultores, dos supervisores de campo y cuatro trabajadores agrícolas inmigrantes dijeron a Reuters este mes que las redadas del ICE han llevado a la mayoría de los trabajadores a dejar de presentarse.

Eso significa que los cultivos no se están recogiendo y que las frutas y verduras se están pudriendo en la temporada alta de cosecha, dijeron. Un supervisor agrícola mexicano, que pidió no ser identificado, revisó la semana pasada un campo que se estaba preparando para plantar fresas. Normalmente tenía 300 trabajadores, pero ese día solo hubo 80, dijo. Otro supervisor de una explotación diferente dijo que normalmente tiene 80 trabajadores en un campo, pero hoy solo 17.

Malo para las empresas La mayoría de los economistas y políticos reconocen que muchos de los trabajadores agrícolas estadounidenses están en el país de forma ilegal, pero afirman que una reducción drástica de su número podría tener efectos devastadores en la cadena de suministro de alimentos y en las economías de los cinturones agrícolas. Douglas Holtz-Eakin, republicano y ex director de la Oficina Presupuestaria del Congreso, dijo que se calcula que el 80% de los trabajadores agrícolas de Estados Unidos nacieron en el extranjero, y que casi la mitad de ellos están en el país ilegalmente. Su pérdida provocará subidas de precios para los consumidores. "Esto es malo para las cadenas de suministro, malo para la industria agrícola", dijo Holtz-Eakin. Más de un tercio de las verduras y hortalizas de Estados Unidos y más de tres cuartas partes de las frutas y frutos secos del país se cultivan en California, según el Departamento de Alimentación y Agricultura de California. Las granjas y ranchos del estado generaron casi US$60.000 millones en ventas agrícolas en 2023. De los cuatro trabajadores agrícolas inmigrantes con los que habló Reuters, dos están en el país ilegalmente y hablaron bajo condición de anonimato, por miedo a ser detenidos por el ICE. Uno, de 54 años, lleva 30 trabajando en campos agrícolas estadounidenses y tiene mujer e hijos en el país. Dice que la mayoría de sus compañeros han dejado de presentarse a trabajar. "Si se presentan a trabajar, no saben si volverán a ver a su familia", dijo. El otro trabajador que se encuentra ilegalmente dijo a Reuters: "Básicamente, nos levantamos por la mañana con miedo. Nos preocupa el sol, el calor y ahora un problema mucho mayor: que muchos no vuelvan a casa. Intento no meterme en líos en la calle. Ahora, al que detienen por cualquier motivo lo deportan". Algunos grupos comunitarios de trabajadores agrícolas dijeron que muchos trabajadores seguían regresando a los campos, a pesar de las redadas, por necesidad económica. Los días siguientes a una redada puede que disminuya la asistencia al campo, pero los trabajadores vuelven pronto porque no tienen otras fuentes de ingresos, dijeron cinco grupos a Reuters. Los trabajadores también están tomando otras medidas para reducir su exposición a los agentes de inmigración, como compartir el auto con personas con estatus legal para trabajar o enviar a los niños ciudadanos estadounidenses a la tienda de comestibles, dijeron los grupos. (Reporte de Tim Reid, Sebastian Rocandio, Pilar Olivares y Leah Douglas Edición en español de Javier López de Lérida)