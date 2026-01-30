RedBird pone fin a la era del fondo Elliott en el AC Milan

El AC Milan ha pasado definitivamente página del fondo estadounidense Elliott, su propietario entre 2018 y 2022, con la reestructuración este viernes de su capital y de su endeudamiento por parte de RedBird, su actual dueño.

"RedBird Capital Partners anuncia haber finalizado una operación de refinanciación que refuerza la estructura de capital y la flexibilidad financiera a largo plazo del AC Milan", indicó el fondo estadounidense en un comunicado publicado por el club lombardo, actualmente segundo en la Serie A.

La operación ha sido posible gracias a la puesta en marcha de "una nueva financiación de endeudamiento institucional por Comvest Credit Partners", otro fondo, en este caso canadiense, agregó la nota.

El movimiento también se traduce en la salida del consejo de administración de los Rossoneri de los dos representantes de Elliott, Gordon Singer, hijo del fundador de Elliott, Paul Singer, y Dominic Mitchell.

"No se ha hecho ningún otro cambio en el consejo de administración ni en el equipo directivo; se mantiene la continuidad en la gobernanza del club y en su dirección operativa", precisó el comunicado.

Con motivo de la cesión del AC Milan, Elliott había concedido a su homólogo estadounidense un "crédito vendedor" por un importe de US$550 millones a un tipo de interés del 7%.

Se trata de una práctica habitual en las operaciones de capital que permite al vendedor otorgar al comprador un crédito sobre una parte del precio de compra.

Gerry Cardinale, director general de RedBird y presidente del conjunto italiano, presentó esta operación como una nueva muestra del "compromiso a largo plazo (de RedBird) como propietario del AC Milan".

Bajo la dirección de RedBird, el Milan registró beneficios en 2024-25 por tercer año consecutivo, de tres millones de euros (frente a 4,1 millones de euros un año antes).

Durante ese ejercicio, el club rojinegro generó una facturación récord de 494,5 millones de euros (unos US$587 millones).

El club con 19 títulos de la Serie A y siete coronas en la Liga de Campeones de Europa ha iniciado junto al Inter de Milán la construcción de un nuevo estadio que prevé la demolición de San Siro y la entrega, en 2031, de un recinto de 71.500 plazas por 1.200 millones de euros.