Reddit desafía la ley de Australia que prohíbe a menores de 16 años usar redes sociales

La plataforma Reddit apeló el viernes la ley pionera de Australia que prohíbe a los menores de 16 años tener cuentas en las redes sociales más populares del mundo.

La demanda de la empresa con sede en California, presentada en el Tribunal Superior, sigue a un caso presentado el mes pasado por el grupo de derechos con sede en Sídney, Digital Freedom Project.

Ambas demandas afirman que la ley es inconstitucional porque infringe la libertad implícita de comunicación política en Australia.

“Creemos que hay formas más efectivas para que el gobierno australiano logre nuestro objetivo compartido de proteger a los jóvenes, y la ley SMMA (Edad Mínima para Redes Sociales) conlleva serios problemas de privacidad y expresión política para todos en internet”, señaló Reddit en un comunicado.

“Si bien estamos de acuerdo con la importancia de proteger a las personas menores de 16 años, esta ley tiene el desafortunado efecto de imponer procesos de verificación intrusivos y potencialmente inseguros tanto a adultos como a menores, aislando a los adolescentes de la capacidad de participar en experiencias comunitarias apropiadas para su edad (incluidas discusiones políticas), y creando un mosaico ilógico de qué plataformas están incluidas y cuáles no”, añadió Reddit.

El gobierno del primer ministro Anthony Albanese declinó comentar sobre la demanda de Reddit.

“El gobierno de Albanese está del lado de los padres y niños australianos, no de las plataformas”, dijo el gobierno en un comunicado.

“Nos mantendremos firmes para proteger a los jóvenes australianos de experimentar daños en las redes sociales. El asunto está ante los tribunales, por lo que no es apropiado hacer más comentarios”, agregó el comunicado.

Reddit, Facebook, Instagram, Kick, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y Twitch enfrentan multas de hasta $49.500.000 (US$32.900.000) desde el miércoles si no toman medidas razonables para eliminar las cuentas de los menores de 16 años.

La Comisionada de Seguridad Electrónica de Australia, Julie Inman Grant, encargada de hacer cumplir la ley, envió el jueves avisos de información obligatoria a las diez plataformas con restricciones de edad exigiendo datos sobre cuántas cuentas de niños habían desactivado desde que la ley entró en vigor el miércoles.

Inman Grant preveía que algunas plataformas esperaban recibir su primer aviso o su primera multa por incumplimiento antes de presentar un desafío legal.

eSafety enviará avisos semestrales para evaluar cuán efectivamente están cumpliendo las plataformas.

A pesar del desafío legal, Reddit dijo que cumpliría con la ley y continuaría colaborando con eSafety.

Las opciones de verificación de edad de las plataformas eran pedir copias de documentos de identificación, usar un tercero para aplicar tecnología de estimación de edad para analizar el rostro del titular de la cuenta, o hacer inferencias a partir de datos ya disponibles, como cuánto tiempo se ha mantenido una cuenta.

El gobierno no ha indicado a las plataformas cómo verificar las edades, pero ha dicho que solicitar a todos los titulares de cuentas que verifiquen sus edades sería innecesariamente intrusivo, dado que los gigantes tecnológicos ya tienen suficientes datos personales sobre la mayoría de las personas para realizar esa tarea.

Por razones de privacidad, las plataformas tampoco pueden obligar a los usuarios a proporcionar identificación emitida por el gobierno.

Los documentos presentados en el registro del tribunal muestran que Reddit pedirá a los siete jueces del Tribunal Superior que declaren la ley inválida.

Alternativamente, la empresa quiere que el tribunal impida al gobierno incluir a Reddit entre las plataformas con restricciones de edad.

El Tribunal Superior celebrará una audiencia preliminar a finales de febrero para fijar una fecha para la demanda del Digital Freedom Project en nombre de dos jóvenes de 15 años. Aún no está claro si los dos desafíos se escucharán juntos.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.