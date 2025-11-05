LA NACION

Reddit y Kick serán incluidos en restricciones australianas de redes sociales

La popular plataforma de redes sociales Reddit y el gigante del streaming Kick serán incluidos en diciembre en la lista de sitios prohibidos para menores de 16 años.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Reddit y Kick serán incluidos en restricciones australianas de redes sociales
Reddit y Kick serán incluidos en restricciones australianas de redes sociales

La popular plataforma de redes sociales Reddit y el gigante del streaming Kick serán incluidos en diciembre en la lista de sitios prohibidos para menores de 16 años en Australia, anunció Canberra el miércoles.

A partir del 10 de diciembre, Australia obligará a plataformas como Facebook, Instagram y TikTok a remover a usuarios menores de 16 años, bajo pena de multa de hasta 49.500.000 dólares australianos (US$32 millones) si no lo hacen.

Kick y el foro en internet Reddit serán incluidos en la nueva legislación, anunció el miércoles la ministra de Comunicaciones, Anika Wells.

"Las plataformas de internet utilizan tecnología para llegar a niños con un control escalofriante", declaró Wells a periodistas.

"Simplemente les pedimos que utilicen esa misma tecnología para darle seguridad a los niños en Internet", agregó.

Las restricciones australianas despertaron interés internacional, con reguladores en todo el mundo que buscan formas de hacerle frente a los peligros de las redes sociales.

Se trata de una de las medidas más estrictas del mundo, pero expertos temen que la legislación sea meramente simbólica.

Plataformas como Roblox, Discord y WhatsApp estarán fuera de las restricciones, mientras que el sitio de streaming Twitch está bajo revisión.

No obstante, Wells indicó que la lista de plataformas vedadas no es fija y puede cambiar.

lec/oho/dhw/mas/mvl

LA NACION
Más leídas
  1. El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso
    1

    El drama de un joven argentino que por un error está combatiendo en Ucrania con el ejército ruso

  2. Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre
    2

    Cuánto cuesta el Toyota Corolla en noviembre de 2025

  3. Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar
    3

    Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar

  4. Tras el blanqueo de Jennifer Aniston, su flamante novio le dedicó un posteo
    4

    Tras el blanqueo de Jennifer Aniston, su flamante novio le dedicó un posteo: “Si esto es un sueño, no quiero despertar”

Cargando banners ...