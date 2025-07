Redeia descarta asumir ningún tipo de provisión por el apagón en el futuro, ya que REE actuó con diligencia

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Redeia ha descartado la posibilidad de asumir "ningún tipo de provisión o reconocer ningún tipo de ajuste" en el futuro en sus cuentas por el apagón eléctrico peninsular del pasado 28 de abril, ya que la actuación de Red Eléctrica de España (REE) fue "absolutamente diligente". "Cuanto más tiempo pasa del incidente del 28 de abril, más seguros estamos de la actuación diligente que se hizo antes, durante y después del incidente. Ni lo prevemos ahora ni prevemos que esta situación vaya a cambiar en el futuro", dijo el consejero delegado de Redeia, Roberto García Merino, en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre del ejercicio. A este respecto, insistió en defender el papel jugado ese día por Red Eléctrica de España como operador del sistema, actuando "de manera absolutamente diligente y cumpliendo cualquier normativa y cualquier procedimiento de aplicación". "No podemos decir lo mismo de otros agentes del sector", criticó. En este sentido, García Merino recalcó que Red Eléctrica "cumplió con todos los requerimientos técnicos y procedimentales que le aplicaban al operador". "Con lo cual no entendemos que haya que asumir ningún tipo de provisión ni asumir ningún tipo de compensación, dado que nuestra actuación fue absolutamente diligente", aseveró. A este respecto, el directivo apuntó el respaldo recibido a sus cuentas por el auditor externo y los asesores legales también externos, así como las conclusiones del informe sobre el incidente emitidos por la comisión de investigación del apagón creado por el Gobierno, los análisis conocidos hasta ahora por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) o el propio análisis interno de Red Eléctrica. Respecto al funcionamiento del sistema eléctrico en operación reforzada desde el 'blackout', García Merino señaló que se ha optado por ello "para asegurar, ante incumplimientos o elementos que no se adecuan a los procedimientos de operación, que haya una cobertura suficiente, incluso para cubrir parte de esos potenciales incumplimientos". "Creo que es una medida que está compartida con el Ministerio y con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Para asegurar que hasta que no haya medidas que aseguren el cumplimiento de la normativa necesaria para una operación segura del sistema, se ha optado por esta alternativa de manera segura, con un impacto razonablemente acotado en términos de impacto para el sistema", destacó. Ve mucho pontencial de mejora en la propuesta de la CNMC. Por otra parte, respecto a la propuesta de circular de la CNMC que establece la metodología del cálculo de la tasa de retribución financiera (TRF) para las redes eléctricas y la sitúa en 6,46% frente al 5,58% actual, consideró que "hay mucho potencial de mejora en lo que es la estructura del modelo retributivo, no solo en la tasa de retribución financiera". En este sentido, estimó que la propuesta de tasa de retribución es un punto de partida, aunque indicó que "evidentemente está por debajo de las expectativas" de la compañía. "Vemos evidentemente potencial de mejora. Creo que en este periodo de alegaciones vamos a incorporar algunos de los argumentos que pensamos que pueden ser asumidos por el regulador. Hay evidentemente varios aspectos que indicar. Quizás los más relevantes es que consideramos que, por ejemplo, el coste de la financiación está muy lejos de lo que es el actual coste de financiación de mercado de una infraestructura como la del transporte", dijo al respecto. Ritmo inversor de 1500 millones en los próximos tres años. Por otra parte, García Merino, que estimó un ritmo inversor de unos 1500 millones anuales para los próximos tres años, confió en contar con la visión completa del marco de la CNMC para el nuevo periodo regulatorio y la planificación energética para poder presentar antes de finales de este año el nuevo plan estratégico de la compañía. "Este 2025 ya es el último año de nuestro actual plan, es verdad que hasta que no conozcamos la propuesta de marco retributivo y la propuesta de nueva planificación, es difícil avanzar en un escenario de plan estratégico, pero prevemos, una vez conocida la regulación y la planificación, comunicar un nuevo plan estratégico, o un avance de las líneas estratégicas, antes de que finalice este año".

