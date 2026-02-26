Redeia invertirá 6.500 millones de euros hasta 2029

Por Pietro Lombardi

MADRID, 26 feb (Reuters) - La empresa de redes eléctricas española Redeia, propietario de la operadora Red Eléctrica, tiene ‌previsto invertir 6.500 millones de ‌euros (7.670 ⁠millones de dólares) hasta 2029, según informó el jueves, principalmente para ampliar y mejorar la red eléctrica del país. Las empresas energéticas han culpado a ​Redeia del ⁠apagón ⁠en Portugal y España, el más importante de Europa en más de dos décadas, y Redeia, ​en la que el Estado español tiene una participación del 20%, les ha ‌culpado a ellas. Altos directivos de Redeia han afirmado ​que la empresa cumplió con ​todos los procedimientos y normas. Tras el apagón se han llevado a cabo múltiples investigaciones, incluida una del Gobierno español, que concluyó que tanto Redeia como los generadores de energía eran los responsables.

Red Eléctrica gestiona una red de transmisión de más de 46.000 kilómetros

, mientras que las empresas ​eléctricas, entre ellas Iberdrola y Endesa, controlan e invierten en redes de distribución locales menos extensas que llevan la electricidad ⁠a los clientes finales.

LA INVERSIÓN SE CENTRA EN LA RED ESPAÑOLA

Redeia anunció el jueves que invertiría aproximadamente 6.000 millones ‌de euros en la red eléctrica española, y reservaría alrededor de 500 millones de euros para invertir en otros negocios, como sus operaciones internacionales en Latinoamérica y sus negocios de tecnología y fibra óptica.

El jueves dijo que no había reservado provisiones para posibles reclamaciones relacionadas con el apagón, ya que consideraba poco probable que se le exigieran pagos relacionados con la ‌interrupción del suministro, aunque las investigaciones en curso podrían cambiar esta situación en el futuro.

Tras ⁠el apagón, el operador de la red eléctrica aumentó el uso de fuentes ‌de generación estables, como las centrales de gas. Estas son más caras ⁠y emiten dióxido de carbono, pero pueden equilibrar la ⁠red de forma más eficaz que las energías renovables, más intermitentes.

A medida que la cuota de electricidad producida por energía eólica y solar descendió del 56,8% en 2024 al 55,5% el año pasado, el precio medio de la electricidad en el mercado libre español subió ‌alrededor de un 9%, hasta los ​83,45 euros por megavatio hora, según datos de Redeia.

El año pasado, el beneficio neto aumentó alrededor de un 37%, hasta los 505,6 millones de euros, según la misma fuente.

