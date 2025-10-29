Redeia reduce un 13,7% su beneficio atribuido en el tercer trimestre
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
29 oct (Reuters) - Redeia Corporación SA:
* EBITDA 3TR 314,9 millones de euros
* Beneficio atribuido 3TR 120,4 millones de euros
* Ingresos 3TR 406,2 millones de euros, un 2,0% más
* No se ha reconocido ninguna provisión en los estados financieros en relación con el apagón en España
* Afirma que es improbable que el incidente del apagón implique una salida de recursos del grupo en el futuro
* Afirma que la estimación sobre futuras salidas de recursos por el apagón podría modificarse en el futuro dado que varias investigaciones siguen en curso, incluida la de la CNMC
Fuente de la información:
Más información de la empresa: (Redacción de Gdansk)
