Redes: Elon Musk denuncia registro de oficinas de X en París

En un mensaje publicado en el perfil de Asuntos Gubernamentales Globales de X, los responsables de la red social denuncian un acto "politizado" por parte de los jueces franceses.

"Las autoridades judiciales francesas -expresó el mensaje- realizaron hoy un registro en las oficinas de X en París como parte de una investigación penal con trasfondo político tras acusaciones de manipulación de algoritmos y presunta extracción fraudulenta de datos".

"Estamos decepcionados por este hecho, pero no nos sorprende. La fiscalía de París ha dado amplia cobertura mediática a esta medida, demostrando que constituye un acto judicial abusivo destinado a lograr objetivos políticos ilegítimos en lugar de promover una aplicación de la ley más justa, de acuerdo con los principios de una administración de justicia justa e imparcial".

"La fiscalía de París -continuó el comunicado de X- está claramente intentando presionar a la dirección estadounidense de X al atacar a nuestra entidad francesa".

"Las acusaciones que justifican este registro son infundadas, y X niega categóricamente haber cometido ningún delito. Esta farsa no hace más que reforzar su convicción de que esta investigación viola la legislación francesa, constituye un abuso de poder y atenta contra la libertad de expresión. X está decidido a defender sus derechos fundamentales y los de sus usuarios. No nos dejaremos intimidar por las medidas implementadas hoy por las autoridades judiciales francesas", concluyó el comunicado. (ANSA).