Redes: Estudio en España, "sobre X un posteo sobre 5 es desinformación"

Esto se desprende del estudio "Entre el ruido y los datos", presentado hoy en Madrid por la fundación independiente Fad Juventus, dedicada a la ayuda contra las adicciones juveniles, con motivo del Día de la Seguridad en la Red.

El análisis, realizado sobre una muestra representativa de publicaciones difundidas entre abril y junio de 2024, estima que de 1.000 publicaciones, aproximadamente 200 contienen información "falsa o distorsionada", principalmente en forma de engaño directo, pero también a través de descontextualización, exageración o ironía engañosa.

Según el estudio, los contenidos sobre inmigración alimentan la alarma social, generalizando hechos aislados, manipulando estadísticas, erosionando la confianza en las instituciones y asociando sin pruebas a los migrantes con la criminalidad o con supuestas "amenazas culturales".

Tres cuartas partes de los mensajes de desinformación tienen un tono negativo o denigrante, impactando especialmente a políticos, periodistas y magistrados, lo que erosionaría la confianza en las instituciones y "pone en duda la propia democracia", explicó Xavier Morano, investigador responsable del estudio.

El 45% de los contenidos se relaciona con la extrema derecha, incluyendo "menciones de perfiles críticos hacia la inmigración y el multiculturalismo, exaltación nacionalista y religiosa, rechazo a políticas progresistas y defensa de un revisionismo histórico".

El 11% muestra una orientación de extrema izquierda y un 20% de izquierda. Alrededor de 100 perfiles que amplifican la desinformación movilizan 11 millones de publicaciones en un solo mes. (ANSA).