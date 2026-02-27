Redes: Instagram avisará a los padres si sus hijos buscan palabras como suicidio

La más reciente medida involucra a Instagram, que lanzó en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá —con planes de extenderla a otros países antes de que termine el año, entre ellos Italia— una función que alerta a los padres cuando los adolescentes buscan de manera reiterada términos sensibles relacionados con el suicidio y la autolesión

"Es la primera vez que una plataforma social introduce un sistema de notificación proactiva de este tipo", explicó a ANSA Franz Russo, especialista en comunicación digital

"Hasta ahora, las principales plataformas, desde TikTok hasta YouTube y Snapchat, se habían limitado a bloquear búsquedas directas de términos sensibles y a mostrar recursos de apoyo, pero sin involucrar activamente a los padres en el proceso", agregó

Las alertas de Instagram se enviarán por correo electrónico, SMS o WhatsApp, según los datos de contacto disponibles, además de una notificación dentro de la propia aplicación. Al abrirla, los padres accederán a una sección específica con orientaciones sobre cómo abordar el tema con sus hijos, elaboradas a partir de lineamientos de expertos

En diciembre del año pasado, Australia implementó la prohibición de redes sociales para usuarios menores de 16 años

A finales de enero, la Asamblea Nacional en París dio luz verde a un proyecto de ley que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años. El partido italiano Lega presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa similar

"Se trata de un cambio de enfoque importante, que responde a una demanda concreta de muchas familias", agregó Russo

"Contar con herramientas para detectar señales de malestar antes de que sea demasiado tarde. El hecho de que la notificación se active solo después de búsquedas repetidas —y no en el primer intento— sugiere un intento de equilibrar la protección con el respeto a cierta autonomía del adolescente. No es una vigilancia invasiva, sino una alerta pensada para situaciones que podrían indicar una necesidad real de apoyo", explica

A esto se suma la cuestión de la inteligencia artificial

Meta está desarrollando notificaciones similares dirigidas a los padres también en algunas experiencias vinculadas con su chatbot Meta AI, para informarles si sus hijos adolescentes intentan iniciar conversaciones relacionadas con el suicidio o la autolesión

Se trata de un tema sensible que, especialmente en Estados Unidos, ha derivado en decenas de demandas judiciales contra grandes empresas del sector de la IA, acusadas de desarrollar chatbots adictivos, complacientes y carentes de medidas concretas de protección para los menores

"La ampliación de este sistema de alertas también a las conversaciones con Meta AI es un paso lógico y necesario", concluyó Russo, "considerando que cada vez más adolescentes recurren a los chatbots para buscar respuestas o desahogar malestares que no logran compartir con las personas de su entorno". (ANSA)