LA NACION

Redes: Italianas de 83 años, estrellas de TikTok

Queremos ser fuente de ánimo para ancianos deprimidos

Ahora, todo el mundo las para cuando salen a pasear para saludarlas como estrellas. Belén Rodríguez y Emma Marrone han relanzado su contenido y han sido invitadas a un programa de televisión. Llevan cuatro años viviendo juntas tras enviudar.

Desde hace un tiempo, han abierto un perfil de TikTok donde, para ocasiones especiales como Navidad, Pascua y Halloween, se graban con sus móviles, a menudo vestidas con la misma ropa y mirándose en el espejo. Se convirtieron rápidamente en un éxito: "Miren qué feas somos... y hermosas", comentan, vestidas de brujas y sosteniendo calabazas para Halloween.

"Nos vestimos de árboles de Navidad", dicen en otro video, con suéteres rojos y gorros navideños. Así, ellas demuestran que TikTok no es (solo) una red social para jóvenes.

"Empezamos a subir los videos más como un pasatiempo", comentaron. "Nos encanta vestirnos bien y vernos siempre impecables. Nos parábamos frente al espejo, el único que tenemos en casa, y grabábamos pequeños videos, que luego subíamos, para los cumpleaños de algunos familiares o para despedirnos de nuestra hermana Edda (94), que estuvo enferma hace un tiempo. Lo hacíamos simplemente por diversión. Luego vimos que los videos eran populares y alegraban a tanta gente, le tomamos el gusto y continuamos", confiesan.

Muchos escribieron comentarios elogiosos: "Espero ser como tú a tu edad", dice un usuario. "Nos gustaría ser una inspiración para todas esas personas que, con demasiada frecuencia, a nuestra edad se deprimen, se encierran en casa y pierden las ganas de estar alegres. Se puede ser así a cualquier edad", comentan estas mujeres, que ahora se toman el asunto seriamente.

"Sin duda, tenemos suerte; siempre hemos tenido una buena relación y siempre hemos sido una pareja de verdad, incluso cuando vivíamos con nuestras respectivas familias. Nos damos fuerza mutuamente", añaden.

Y cuál es el secreto para mantenerse en forma a esa edad: "Autenticidad, autenticidad, buen humor. Mantenerse activo haciendo cosas que disfrutas, como poner la mesa, hacer centros de mesa, jugar a las cartas. Y, por supuesto, una buena copa de vino por la noche", sentencian risueñas. (ANSA).

