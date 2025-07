Redes sociales e influencers aumentan el riesgo de consumo de cannabis y vapeo en adolescentes, según estudio

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - Los adolescentes que ven publicaciones en redes sociales que muestran cannabis o cigarrillos electrónicos, incluso de amigos e influencers, son más propensos a comenzar a consumir estas sustancias posteriormente o a reportar haberlas consumido en el último mes, según encuestas realizadas por investigadores de la Facultad de Medicina Keck de la USC (Estados Unidos). En concreto, ver estas publicaciones se relacionó con el consumo de cannabis, así como con el consumo dual de cannabis y cigarrillos electrónicos (vapeadores). El consumo dual se refiere a los jóvenes que han consumido tanto cannabis como cigarrillos electrónicos en algún momento. Los resultados se publican en 'JAMA Network Open'. Los hallazgos se producen en medio de una disminución en el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, informada en 2024 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU. Sin embargo, el vapeo entre los adolescentes, el consumo de cannabis y el consumo combinado de cigarrillos electrónicos y cannabis siguen siendo un problema. "Si bien la tasa de uso de cigarrillos electrónicos está disminuyendo, nuestro estudio muestra que la exposición al contenido de cigarrillos electrónicos en las redes sociales aún contribuye al riesgo de usar cigarrillos electrónicos con otras sustancias, como el cannabis", comenta Julia Vassey, investigadora del comportamiento de salud en el Departamento de Ciencias de la Población y la Salud Pública de la Facultad de Medicina Keck. El estudio, financiado por los Institutos Nacionales de Salud, también ayuda a aclarar cómo se relacionan ciertos tipos de publicaciones en redes sociales con el consumo de sustancias en adolescentes. Los investigadores encuestaron a más de 7600 adolescentes en dos estudios: un estudio longitudinal para comprender si ver publicaciones sobre cannabis o cigarrillos electrónicos en TikTok, Instagram y YouTube se relaciona con la decisión posterior de un adolescente de comenzar a consumir una o ambas sustancias, y una segunda encuesta para analizar si existe una asociación entre la fuente del contenido (amigos, influencers, famosos o marcas) y el consumo de sustancias. "Responder estas preguntas puede ayudar a los reguladores federales y a las plataformas de redes sociales a crear pautas orientadas a prevenir el consumo de sustancias entre los jóvenes", apunta Vassey. Los datos para el estudio provinieron de estudiantes de secundaria de California, con una edad promedio de 17 años, que completaron cuestionarios en las computadoras del aula entre 2021 y 2023. Los investigadores realizaron dos encuestas, una centrada en los adolescentes que consumieron cannabis, cigarrillos electrónicos o ambos por primera vez, y la otra se centró en el consumo durante el último mes. En la primera encuesta, que incluyó a 4232 estudiantes, el 22,9% afirmó ver con frecuencia publicaciones sobre cigarrillos electrónicos en TikTok, Instagram o YouTube, lo que significa que veían al menos una publicación por semana. Un porcentaje menor (el 12%) veía con frecuencia publicaciones sobre cannabis. Un año después, los investigadores hicieron un seguimiento de los estudiantes. Los adolescentes que habían visto publicaciones sobre cannabis con frecuencia, pero nunca habían probado el cannabis ni los cigarrillos electrónicos, tenían mayor probabilidad de haber comenzado a usar cigarrillos electrónicos, cannabis o ambos. Los adolescentes que habían visto publicaciones sobre cigarrillos electrónicos con frecuencia en TikTok tenían mayor probabilidad de haber comenzado a usar cannabis o a usar ambos. No se encontró un patrón similar en Instagram ni YouTube. Los datos recopilados permitieron a los investigadores analizar los resultados específicos de cada plataforma para las publicaciones sobre cigarrillos electrónicos, pero no para las publicaciones sobre cannabis. "Esto concuerda con investigaciones previas que muestran que, de las tres plataformas, TikTok es probablemente el factor de riesgo más importante para el consumo de sustancias", destaca Vassey. Esto podría deberse a que el algoritmo de TikTok promueve el contenido popular de forma generalizada, incluyendo publicaciones que presentan cigarrillos electrónicos, incluso a usuarios que no siguen las cuentas. En la segunda encuesta, los investigadores preguntaron a 3380 estudiantes si habían visto publicaciones sobre cannabis o cigarrillos electrónicos de marcas, amigos, famosos o influencers con entre 10.000 y 100.000 seguidores. Los adolescentes que vieron publicaciones sobre cigarrillos electrónicos o cannabis de influencers tenían más probabilidades que sus compañeros de haber consumido cannabis en el último mes. Quienes vieron publicaciones sobre cigarrillos electrónicos de amigos tenían más probabilidades de haber consumido cannabis y cigarrillos electrónicos en el último mes. Quienes vieron publicaciones sobre cannabis de amigos tenían más probabilidades de haber consumido cannabis en el último mes o de haber consumido cannabis y cigarrillos electrónicos. El vínculo entre las publicaciones sobre cigarrillos electrónicos y el consumo de cannabis es lo que los investigadores llaman una "asociación entre sustancias" y puede explicarse por la apariencia similar de los dispositivos de vapeo de nicotina y cannabis, según Vassey. Las publicaciones de influencers merecen especial atención, ya que a menudo se cuelan en las lagunas legales de las normas federales y las directrices de las plataformas. Por ejemplo, la FDA solo puede regular el contenido cuando se divulgan las colaboraciones con marcas, pero los influencers, consciente o inconscientemente, pueden omitir la divulgación en algunas publicaciones. La mayoría de las plataformas de redes sociales ya prohíben la promoción pagada de productos de cannabis y tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos. Algunos investigadores afirman que estas prohibiciones deberían extenderse para incluir más contenido de influencers. Otros desean que las plataformas se asocien con los reguladores para encontrar una solución integral. En estudios futuros, Vassey planea explorar más a fondo el marketing de influencia sobre el cannabis, incluso si los cambios en las pautas de las redes sociales afectan lo que ven los adolescentes y cómo responden.

