Redes sociales vuelven a funcionar en Nepal tras protestas que dejaron 19 muertos

El gobierno de Nepal levantó este martes el bloqueo que impuso a las redes sociales, un día después de que al menos 19 personas murieran en protestas que exigían el fin de las restricciones y un combate frontal contra la corrupción.

Todas las principales plataformas sociales volvieron a funcionar en ese país del Himalaya, constató una periodista de la AFP en Katmandú.

Medios locales citaron al ministro de Comunicaciones nepalí, Prithvi Subba Gurung, diciendo que el gobierno había retirado la prohibición tras una reunión de emergencia del gabinete.

El bloqueo afectaba a 26 sitios, entre ellos Facebook, YouTube, X y LinkedIn, que no se habían registrado ante las autoridades en el plazo establecido.

El veto desató una ola de indignación, especialmente entre la generación más joven, que depende en gran medida de esas aplicaciones para comunicarse.

También alimentó la ira hacia el gobierno en un país donde el desempleo ronda el 10% y el PBI per cápita es de solo US$1447, según el Banco Mundial.

El lunes estallaron protestas multitudinarias en la capital y en otras ciudades.

La policía de Katmandú utilizó balas de goma, gas lacrimógeno, cañones de agua y garrotes cuando los manifestantes atravesaron el alambre de púas e intentaron irrumpir en una zona restringida cerca del Parlamento.

Al menos 17 manifestantes murieron y más de 400 personas, entre ellas un centenar de uniformados, resultaron heridas en la capital, según un balance citado por el portavoz de la policía, Shekhar Khanal.

Dos personas más fallecieron en una protesta en el distrito de Sunsari, en el este del país, reportaron medios locales.

Amnistía Internacional denunció el uso de munición real contra los manifestantes.

Desde el viernes, se volvieron virales en TikTok, que no fue bloqueada, videos que contrastan las dificultades de los nepalíes de a pie con los hijos de los políticos que hacen alarde de artículos de lujo y vacaciones costosas.

El primer ministro Sharma Oli anunció este martes una investigación tras las protestas.

