Redes: Terror online en Francia, muerte en directo

por Tullio Giannotti (ANSA) - PARIS 20 AGO - Diez días de maltrato físico, humillación extrema, privación de comida y sueño, y obligado a ingerir sustancias tóxicas, así murió Jean Pormanove, un streamer considerado una estrella por miles de personas que lo seguían online en la controvertida plataforma Kick, donde casi todo parece posible, el lunes pasado, en el duodécimo día de su directo.

El hombre de 46 años sufrió de todo a manos de dos amigos y cómplices, conocidos online como NarutoVie y Safine. "Una trampa", afirman ahora sus abogados.

Pero Pormanove, cuyo verdadero nombre era Raphael Graven, ha fallecido, y los magistrados que investigan el incidente han ordenado una autopsia. El fiscal de Niza, Damien Martinelli, quien investiga el hecho en la cercana localidad de Contes, anunció que ya ha interrogado a varias personas presentes en el momento de la muerte de la víctima para comprender la causa y el estado de salud de Pormanove.

Las imágenes de los últimos 10 minutos del video, cuando la víctima aparece ya sin vida, lo muestran junto a un hombre conocido online como "Coudoux", quien ha sufrido violencia diaria por parte de sus "cómplices". Las imágenes y el material de apoyo han sido incautados.

La fiscalía abrió una investigación inicial el 16 de diciembre, tras la publicación de un artículo de denuncia en el sitio web Mediapart. El artículo describía videos en los que personas "vulnerables" eran sometidas a "violencia y humillación, a veces con la incitación a pagar sumas de dinero en línea".

Los dos "amigos" del streamer, NarutoVie y Safine, fueron detenidos, y Pormanove fue interrogado. En esa ocasión, "negó rotundamente haber sido víctima de violencia, especificando que los hechos formaban parte de un montaje para ganar grandes sumas de dinero", según la fiscalía.

Pormanove había hablado de "sumas que ascienden a 6000 euros" a través de "una empresa" que creó en relación con la plataforma australiana de streaming Kick: "Nunca he sufrido lesiones", declaró, "soy completamente libre de mis movimientos y decisiones".

También se negó a ser examinado por un médico o un psiquiatra. La plataforma Kick está bajo escrutinio: Pormanove había "migrado" recientemente a Australia después de que sus actuaciones extremas en directo fueran vetadas en Twitch. La ministra francesa de Medios Digitales, Clara Chappaz, denunció "un horror absoluto" y activó la "Autoridad de Regulación de las Comunicaciones Audiovisuales y Digitales Arcom". (ANSA).