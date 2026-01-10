Redes: X sustituye el emoji de la bandera iraní con la imperial del Sha

Como explica la agencia Anadolu, el nuevo emoji de la bandera, con los distintivos símbolos del león y el Sol, ha comenzado a aparecer en las cuentas oficiales de instituciones y funcionarios estatales iraníes en X, incluyendo cuentas vinculadas a medios estatales como Tasnim News. Con la actualización, todos los emojis de la bandera iraní que se visualizan en X a través de un navegador web muestran el nuevo diseño, independientemente de cuándo se publicaron.

El emoji actualizado actualmente solo es visible para los usuarios que acceden a X a través de un navegador web, mientras que otras plataformas, como la aplicación para Smartphones, siguen mostrando la bandera oficial de la República Islámica.

(ANSA)