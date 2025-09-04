Redondo acusa a Vox de lanzar un "relato falso" sobre denuncias falsas en violencia de género: "Es el 0,01%"

MADRID, 4 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a Vox de lanzar un "relato falso" sobre denuncias falsas en violencia machista con las jornadas que celebra este jueves en el Congreso. "Cuando uno no quiere escuchar es porque teme algo. Nosotros no tememos nada. Sabemos que esa denuncia falsa no se corresponde con la realidad. Es el 0,01%. El problema es de infradenuncia", ha asegurado Redondo preguntada por las jornadas sobre 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina' de Vox en el Congreso que tienen como objetivo llegar "a conclusiones claras" sobre el número de mujeres asesinadas.

Asimismo, la ministra ha indicado que negar la situación en la que están viviendo muchas mujeres y "deshacer el camino andado" es "negar la realidad". Si bien, la ministra ha destacado que "la democracia supone diversidad, supone pluralismo político, supone escuchar al otro". En todo caso, ha expresado que el Ministerio está dando datos para asestar un "duro golpe" a ese "relato falso, mentiroso", que no se corresponde con la realidad. "Hoy el problema que tiene España es de infradenuncia. Lo dicen todos los datos, todas las estadísticas, todos los estudios", ha apuntado.

En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo ha indicado en un mensaje en la red social X que el número de denuncias falsas por violencia de género representa el 0,0084%, según Fiscalía en su última memoria disponible del año 2024. Además, ha recalcado que el 68,8% de los agresores sexuales, registrados durante este año, tienen nacionalidad española frente al 32% de otras nacionalidades.