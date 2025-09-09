Redondo acusa al PP de mimetizarse con Vox y “populares” tachan al Gobierno de ser “el más machista de la historia”

MADRID, 9 Sep. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado al PP en el Senado de mimetizarse con Vox, mientras los 'populares' han tachado al Gobierno de ser "el más machista de la historia".

"Ustedes se han disuelto, han disuelto su mensaje en la extrema derecha, ya no tienen una identidad ideológica, han perdido su identidad y mire, el problema es que cuando la derecha se mimetiza con la extrema derecha, ¿sabe lo que pasa, señora Mur? Que lo único que crece es la extrema derecha y está creciendo a su costa, a costa del Partido Popular", ha asegurado Redondo en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Alta.

Así lo ha puesto de manifiesto en respuesta a la pregunta de la senadora del PP Melania Mur sobre las medidas que está tomando el Gobierno "ante el alarmante aumento de agresiones sexuales".

En este sentido, Redondo ha afeado al PP que dé "lecciones de feminismo" cuando ha votado en contra de "todos los avances feministas". "Vuelvan ustedes a la racionalidad. Vuelvan ustedes a la centralidad. No se disuelvan en la extrema derecha, porque pueden perder absolutamente a todos los votantes y a su propia identidad política", ha indicado la ministra.

En cuanto a las medidas frente a las agresiones sexuales, la ministra ha argumentado que, en primer lugar, desde su departamento están apoyando a las mujeres, así como extendiendo la red de recursos para protegerlas.

En segundo lugar, ha destacado que están "diciendo la verdad, porque no se puede utilizar el bulo mantra de las denuncias falsas". "En España no hay un problema de denuncia falsa, es el 0,01%. El problema es de falta de denuncias, precisamente, de infradenuncia. Por eso, es muy peligroso ese discurso negacionista que expone a las mujeres y cuestiona su credibilidad y su palabra", ha advertido Redondo.

Por otro lado, ha destacado que trabajan con instituciones y con la sociedad civil en coeducación y concienciación. Para ello, ha insistido en la necesidad de ir "de la mano" de los hombres que "son aliados" para transformar la sociedad hacia la "cultura de la igualdad".

Por su parte, Mur, durante su intervención, ha acusado al Ejecutivo de ser "el más incapaz" de frenar la violencia contra las mujeres, a pesar de autoproclamarse como "el más feminista de la historia".

DICE QUE LAS POLÍTICAS DEL MINISTERIO SON UN "ROTUNDO FRACASO"

Igualmente, ha afirmado que las políticas del Ministerio de Igualdad son un "rotundo fracaso" y que "están más centradas en campañas ideológicas o subvenciones clientelares que medidas reales de prevención y protección a las mujeres". "Las mujeres no son su prioridad, nunca lo han sido, su feminismo es otra mentira más. Han utilizado a las mujeres como arma política mientras legislaban en su contra", ha subrayado.

Mur también ha arremetido contra la "nefasta" ley del 'solo sí es sí', a la que ha responsabilizado de haber provocado reducciones de condenas y excarcelaciones de agresores sexuales.

Además, ha asegurado que "hoy cada vez más mujeres afirman sentirse menos seguras caminando de noche", mientras el Gobierno "guarda silencio".

En cuanto al discurso abolicionista del PSOE, el PP ha señalado los supuestos casos de corrupción ligados al consumo de prostitución por parte de socialistas.

"Un Gobierno que con dinero público ha pagado a mujeres prostituidas, haciéndoles formar parte de empresas públicas.

Esto, señorías, además de ser un delito, es absolutamente denigrante para el resto de las mujeres.

Pero, ministra, usted no tiene legitimidad para hablar de ciertos temas como de abolir la prostitución.

No la tiene cuando los suyos la consumen y, por supuesto, no la tiene el presidente de Gobierno que se ha lucrado de ella", ha recalcado Mur.

Asimismo, ha dicho que es "curioso" que "siempre" le entre "prisa abolicionista" a Redondo "cuando salta la corrupción de su partido relacionada con el consumo de prostitución".

"Finalizo, señorías, un presidente, un Gobierno y un Partido Socialista que han resultado ser profundamente dañinos para las mujeres.

Punteros, negocios de prostitución, un exministro presuntamente maltratador, acosadores en Moncloa, corrupción en los puntos, violeta, etc.

Este es el vacío moral del actual Gobierno de España, el más machista de la historia", ha concluido.