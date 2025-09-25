Redondo arremete “contra quienes generan dudas” sobre su rigor: “Somos el Ministerio del pim-pam-pum”

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha arremetido este jueves contra "quienes quieren generar dudas sobre el rigor, credibilidad y buen hacer" de su ministerio y ha avisado de que "no van a terminar con la igualdad". "Somos el Ministerio del pim-pam-pum", ha asegurado la titular de Igualdad.

Redondo ha hecho estas manifestaciones en un acto en la sede del Instituto de las Mujeres sobre el aborto en el que se ha referido a su reprobación este miércoles en el Congreso por los fallos en las pulseras para controlar a maltratadores.

"Os dirige la palabra una ministra reprobada y sí me gustaría agradecer tanto apoyo que he sentido y recibido, tanto cariño y comprensión", ha indicado Redondo en el acto, en el que ha reconocido que su ministerio "siempre ha estado en cuestión". "Somos incómodas, ha sido un ministerio del pim-pam-pum, sigue siéndolo y no es casual", ha asegurado.

En su opinión, "no es casual que se tire contra el ministerio, que pretendan debilitarlo, que quieran generar dudas sobre su rigor, credibilidad y buen hacer". Pero ha expresado su voluntad de "seguir soportándolo porque la reacción frente a cualquier avance de las mujeres es constante en el tiempo; las políticas de igualdad siempre han estado en la diana".

Ha advertido, asimismo, en alusión a "las fuerzas más de ultraderecha" de que "no van a parar hasta acabar con el ministerio en primer lugar y, por supuesto, con cualquiera de las mujeres que lo dirijan". "Solo hay que echar un vistazo a la historia de este ministerio y la historia de las ministras de igualdad", ha continuado.

Pero, ha añadido, "a pesar de todo se ha avanzado y se va a seguir haciéndolo. "Podremos retroceder un poquito, pero siempre será más importante (el avance) que el retroceso", ha aseverado.

Por ello, ha animado a "no bajar la guardia". "Somos un grupo mayoritario, aquí no hay una minoría a la que defender, ni un sector al que contemplar, somos la inmensa mayoría de la sociedad y no van a acabar con nuestros derechos, no van a terminar con la igualdad, ni tampoco con las voces que se alzan frente a la ultraderecha", ha concluido.