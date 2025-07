Redondo rechaza “las prisas” para entregar al hijo de Juana Rivas y pide dilucidar antes “si hay un padre maltratador”

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado que no entiende "las prisas" para entregar al hijo menor de Juana Rivas, Daniel, de once años, y pide "dilucidar primero" si el padre es "un maltratador". "El padre de este niño está a expensas de lo que decida un tribunal italiano en materia de maltrato, hay todo un procedimiento abierto. Y se está avanzando en la vía de familia y civil sin tener en cuenta esa sentencia pendiente y, por lo tanto, no entendemos las prisas, primero tendremos que dilucidar si efectivamente aquí hay un padre maltratador, porque si hay un padre maltratador, el niño no puede estar con él", ha advertido Redondo en declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo Asesor de Brecha de Género del Ministerio de Inclusión, presidida por la ministra del ramo, Elma Saiz. Por ello, ha pedido que "prevalezca" el "interés superior del menor" porque, como ha indicado, "ningún menor puede estar interesado en vivir con un maltratador" y ha asegurado que el Gobierno está "trabajando coherente y colaborativamente para que ese interés prevalezca en este caso", por encima de cualquier otra consideración y de la "falta de coordinación" entre las jurisdicciones. La ministra de Igualdad ha destacado que han recurrido a Europa, a la Fiscalía y a la Justicia y ha hecho un llamamiento: "Defendamos todos juntos el interés superior del menor, por favor, que se le escuche". En este sentido, ha avanzado que tienen "una información muy reciente" en el sentido de que el Juzgado de Granada "va a escuchar" al hijo menor de Juana Rivas. "Es un menor que ya tiene una edad, que puede discernir, que discrimina perfectamente", ha asegurado Redondo, al tiempo que ha pedido que "no se tome ninguna decisión que ponga en peligro su estabilidad e incluso su vida".