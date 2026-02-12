Reducción de efectivos del ICE en Minnesota está en marcha, dice jefe de seguridad fronteriza EEUU

WASHINGTON, 12 feb (Reuters) - El zar fronterizo del presidente estadounidense Donald Trump, Tom Homan, dijo el jueves que se está llevando a cabo una reducción significativa de los agentes de control de inmigración en Minnesota y ha propuesto que se ponga fin al aumento de efectivos en el área.

En el marco de la Operación Metro Surge, Trump había desplegado a finales de enero unos 3.000 agentes de inmigración armados para deportar a los migrantes de Minnesota, centrándose en Mineápolis, su ciudad más grande.

"He propuesto, y el presidente Trump ha aceptado, que esta operación de refuerzo concluya", dijo Homan a periodistas en una rueda de prensa. (Reporte de Susan Heavey y Katharine Jackson; edición en español de Javier López de Lérida)