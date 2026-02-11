Reducción de jornada laboral a 40 horas avanza en Congreso de México

*

Aprobación en el Senado se produce tras años de negociaciones con el sector privado

Reforma prevé una implementación gradual a partir de enero de 2027

Oposición critica la propuesta por no reducir eficazmente la jornada laboral

Por Diego Oré

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb (Reuters) - La propuesta presidencial para reducir la semana laboral en México a 40 horas, desde las actuales 48, fue aprobada el miércoles en la Cámara Alta del Congreso, un primer paso antes de su discusión final, en medio de una fuerte resistencia de sindicatos y la oposición, que la catalogaron como una "reforma light"

Tras años de vaivenes entre el Congreso y la empresa privada, finalmente en diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el proyecto de reforma para la implementación gradual de la jornada laboral de 40 horas. A diferencia de propuestas previas, la actual plantea reducir la semana laboral en dos horas por año hasta 2030 en beneficio de 13.4 millones de trabajadores

La iniciativa fue aprobada, en lo general, con 121 votos a favor y ninguno en contra. Por la tarde, los senadores se disponían a discutir las reservas planteadas por la oposición, que, junto con sindicatos laborales, sostiene que el proyecto no representa, en la práctica, una reducción de la semana laboral al ampliar las horas extras a 12 y mantener apenas un día de descanso por cada seis de trabajo

Una vez aprobada en la Cámara de Senadores, la reforma pasará a la Cámara Baja para su discusión final. El oficialista Morena y sus aliados cuentan con los votos necesarios para darle luz verde a la iniciativa. Posteriormente, los cambios deben ser avalados por más de la mitad de los congresos estatales, donde el oficialismo también cuenta con mayoría. Se espera que la reforma entre en vigor el 1 de mayo y en enero de 2027 se aplique la primera reducción de dos horas

"Los beneficios van a ser muy amplios. Está comprobado en otros países que la reducción de la jornada mejora la calidad de vida de las y los trabajadores y genera mejores condiciones laborales", defendió esta semana el secretario del Trabajo, Marath Bolaños. "Es una medida que afirma los derechos de las personas trabajadoras", agregó

México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con el peor balance entre vida personal y trabajo, de acuerdo al grupo, conocido como "el club de los países ricos"

Con más de 2.226 horas trabajadas al año por persona, la segunda mayor economía de Latinoamérica lidera la tabla de naciones de la OCDE donde más se trabaja. Además, es el país con menos productividad laboral y salarios más bajos del grupo de 38 estados y donde alrededor del 55% de la población ocupada se ubica en la informalidad laboral

Durante el debate, la oposición criticó fuertemente la propuesta, asegurando que no representa una reducción efectiva de la jornada laboral al ampliar las horas extras semanales a 12 desde las nueve actuales y no incluir la obligatoriedad de dos días de descanso por cinco trabajados. "La reforma que hoy se discute en este Senado destroza las expectativas de millones de trabajadores de México; se les prometió una transformación profunda y lo que se entrega es una versión incompleta, ambigua y, en algunos aspectos, regresiva", dijo el senador del opositor PAN, Mario Vázquez. "El segundo día de descanso no está garantizado en el dictamen", agregó. (Reporte de Diego Oré)