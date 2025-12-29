Reducen en apelación la sanción al Sevilla por incidentes en el derbi ante Betis

El Comité de Apelación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) estimó parcialmente el recurso del Sevilla y redujo su sanción por los incidentes de finales de noviembre en el derbi contra el Betis, anunció este lunes el Sevilla en un comunicado.

La sanción inicial era de tres partidos como local con un cierre parcial de una de las gradas del estadio Sánchez Pizjuán, así como de una multa de 45.000 euros (US$52.900).

Al considerar que los hechos debían tener calificación de "graves" y no de "muy graves", el Comité de Apelación rebajó a un partido el cierre de tres sectores (N20, N11 y N12) del graderío bajo del Gol Norte del estadio sevillista y limitó la multa a 6.000 euros (US$7.050).

"El Sevilla, en todo caso, recurrirá dicha sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo y agotará todas las vías jurídicas posibles", apuntó el club andaluz, que es décimo actualmente en la clasificación de la Liga española.

El derbi de Sevilla fue ganado por 2-0 por el Betis. Estuvo interrumpido una quincena de minutos por lanzamiento de objetos al césped, principalmente botellas de plástico, por parte de hinchas del Sevilla, que estaban muy enfadados por los resultados de su equipo y por la expulsión en el partido de su atacante Isaac Romero.

El Sevilla también anunció que recurrirá ante el Comité de Apelación la suspensión de seis partidos que el Comité de Disciplina impuso a su jugador brasileño Marcão tras su expulsión en el partido perdido el pasado 21 de diciembre ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.