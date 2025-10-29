Reducirá su presencia militar en Europa oriental, un "ajuste" según la OTAN

Estados Unidos ha informado a Rumanía y a sus aliados que retirará parte de sus tropas desplegadas en el frente oriental de Europa, anunció el miércoles Bucarest, una decisión que la OTAN calificó de "ajuste".

Rumanía es uno de los países situados en primera línea del flanco oriental de la OTAN, y especialmente inquietos por las consecuencias que ha tenido para la seguridad del continente la invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 y sin visos de terminar pronto.

"La decisión de Estados Unidos consiste en suspender la rotación en Europa de una brigada que tenía unidades en varios países de la OTAN", indicó el Ministerio de Defensa rumano, y subrayó que pese a ello unos 1000 soldados estadounidenses permanecerán desplegados en su territorio.

"No se trata de una retirada de las fuerzas estadounidenses, sino de la cesación de la rotación de una brigada que tenía unidades en varios países de la OTAN, incluida Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia y Hungría", explicó el ministro de Defensa, Ionut Mosteanu, en una rueda de prensa.

"Aproximadamente 1000 soldados estadounidenses permanecerán en Rumanía, contribuyendo a disuadir cualquier amenaza y representando una garantía del compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional", añadió.

Por su parte, un funcionario de la OTAN restó importancia al anuncio y aseguró que el organismo fue informado por la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

"Incluso con este ajuste, la presencia de las fuerzas estadounidenses en Europa sigue siendo mayor que la de muchos años, con muchas más tropas estadounidenses en el continente que antes de 2022", cuando Rusia invadió Ucrania, afirmó a la AFP el funcionario, según el cual el compromiso de Washington con la OTAN sigue siendo "claro".

Según el ministerio rumano, "la decisión era esperada" y es el resultado de las nuevas prioridades de la administración presidencial estadounidense, anunciadas en febrero.

La decisión de Washington "debilitará la seguridad" de Rumanía, un país "en primera línea", estimó no obstante en un comentario en X Phillips Payson O'Brien, historiador estadounidense y profesor en la Universidad St Andrews de Escocia.

"Despierta, Europa. Estados Unidos no te defenderá de Rusia", añadió.

