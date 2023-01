REE Automotive elige a Microvast como proveedor de baterías para sus plataformas de vehículos eléctricos utilitarios

Houston--(business wire)--ene. 27, 2023--

Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST), empresa innovadora en tecnología que diseña, desarrolla y fabrica soluciones de baterías de iones de litio, y REE Automotive, Ltd. (NASDAQ: REE), empresa de tecnología de automoción y proveedor de plataformas para vehículos eléctricos y VE, han anunciado hoy la firma de un acuerdo de suministro y compra.

Microvast’s MV-C Gen 4 battery pack (Photo: Business Wire)

En virtud del acuerdo, Microvast ofrecerá, a través de Microvast GmbH, su filial de propiedad total, paquetes de baterías de iones de litio de alta energía MV-C Gen 4 HpCO que contribuirán como sistema de almacenamiento de energía para las plataformas de VE «Powered by REE». Los clientes se beneficiarán de esta asociación al combinar los vehículos comerciales de emisiones cero de REE con la avanzada tecnología de baterías de Microvast, que ofrece alta densidad energética, rendimiento energético superior, larga vida útil y capacidad de carga rápida (carga completa en 30 minutos).

Gracias a sus capacidades de integración vertical, se espera que Microvast proporcione una tecnología de baterías propia y una química de celdas excepcional para satisfacer los requisitos de potencia, densidad, tiempo de carga y vida útil de REE. Las excepcionales características de seguridad de las baterías Microvast encajan perfectamente con el objetivo de REE de ofrecer la mejor seguridad de su clase para sus plataformas de vehículos eléctricos.

«El paquete de baterías MV-C Gen 4 de Microvast encaja a la perfección en REE», afirma Sascha Kelterborn, director de ingresos de Microvast Holdings, Inc. «Está específicamente diseñado para satisfacer los requisitos de las flotas de vehículos comerciales». El nuevo paquete de baterías MV-C Gen 4 contiene celdas de bolsillo de alta energía HpCO 53,5 Ah de Microvast, que proporcionan aproximadamente un 27 % más de energía y potencia que la anterior generación de baterías de Microvast. También incorpora una gestión térmica y unos controles de seguridad mejorados, que cumplen las próximas normas de seguridad contra el desbordamiento térmico. Se espera que las baterías Gen 4 estén certificadas según normas interregionales como ECE R100.3, GB 38031 y UL2580.

«Aunque seguimos muy centrados en llevar al mercado vehículos comerciales propulsados por la plataforma P7 de REE, nos complace ofrecer una solución llave en mano con las capacidades flexibles, de alta tecnología y de máximo rendimiento de los sistemas de baterías de Microvast», comenta Daniel Barel, cofundador y CEO de REE. «Gracias a esta colaboración, clientes como propietarios de flotas y empresas de reparto y logística se beneficiarán de los VE utilitarios de REE, que deberían adaptarse a sus necesidades con baterías de carga rápida y larga duración», añade.

La revolucionaria y galardonada tecnología REEcorner™ de REE integra los componentes de propulsión del vehículo, incluidos la dirección, el frenado, la suspensión, la cadena cinemática y el control, en un módulo compacto situado entre el chasis y la rueda, lo que da como resultado la plataforma EV más plana del sector con una integración perfecta en cualquier sistema AD.

La plataforma P7 de REE estará impulsada por el MV-C Gen 4 de Microvast. La plataforma P7 de REE es adecuada para aplicaciones como camiones comerciales, autobuses escolares, furgonetas y camiones de reparto. La arquitectura modular y escalable de REE permite cualquier tamaño de plataforma, desde la categoría 1 a la 6. Microvast ofrece una modularidad coherente con sus sistemas de baterías y puede satisfacer los requisitos de todos los tamaños de plataformas de VE de REE.

«Estamos encantados de asociarnos con REE, una empresa pionera del sector de la automoción», señala Kelterborn. «REE comparte la misma actitud y los mismos objetivos que Microvast: revolucionar el futuro del transporte. Otro elemento común entre nuestras empresas es el elevado objetivo de seguridad que cada una fija para sus productos», prosigue.

Acerca de Microvast

Microvast Holdings, Inc. a través de sus filiales, es una empresa innovadora en tecnología verde que diseña, desarrolla y fabrica soluciones de baterías de iones de litio. Fundada en 2006 y con sede en Houston (Texas), Microvast es conocida por su avanzada tecnología celular y sus capacidades de integración vertical, que abarcan desde la química de las baterías (cátodo, ánodo, electrolito y separador) hasta los paquetes de baterías. Al integrar el proceso desde la materia prima hasta el montaje del sistema, Microvast ha desarrollado una familia de productos que cubre una amplia gama de aplicaciones de mercado. Más información en el sitio web de Microvast: www.microvast.com.

Acerca de ree

REE Automotive, Ltd. es una empresa de tecnología de automoción que permite a las empresas construir vehículos eléctricos de cualquier tamaño o forma sobre sus plataformas modulares. Con total libertad de diseño, los vehículos optimizados por REE están equipados con la revolucionaria tecnología REEcorner, que combina los componentes esenciales del vehículo (dirección, frenado, suspensión, tren motriz y control) en un único módulo compacto situado entre el chasis y la rueda, lo que permite a REE construir las plataformas de VE más planas del sector, liberando más espacio para pasajeros, almacenamiento y baterías. Las plataformas de REE están diseñadas para ser probadas, listas para la conducción autónoma, ofrecen un bajo coste total de propiedad y se espera que reduzcan el tiempo de comercialización para las flotas que avanzan hacia la electrificación. Para más información, visite www.ree.auto.

Advertencia en relación con las proyecciones futuras

Este comunicado contiene «proyecciones futuras» según lo especificado en la Ley de reforma de litigios de valores privados de 1995 de Estados Unidos. Dichas proyecciones incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre resultados financieros y operativos futuros, nuestros planes, objetivos, expectativas e intenciones con respecto a operaciones, productos y servicios futuros, y otras declaraciones que incluyen expresiones como «con probabilidad», «se prevé», «continuará», «se espera», «estimación», «se cree», «se busca», «plan», «proyección», «perspectiva» o similares. Las proyecciones futuras incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre el tamaño del sector y del mercado de Microvast, oportunidades futuras de Microvast y los resultados combinados futuros estimados para la empresa y Microvast. Dichas proyecciones futuras se basan en creencias y expectativas actuales de nuestra dirección y están sujetas intrínsecamente a considerables incertidumbres y contingencias comerciales, económicas y competitivas, muchas de las cuales son difíciles de prever y en general escapan a nuestro control. Los resultados reales y la fecha de los eventos pueden ser muy diferentes de los resultados previstos en estas proyecciones futuras. Además, estas proyecciones futuras se basan en la información disponible en la fecha de esta comunicación y en las expectativas, previsiones y suposiciones actuales. Aunque creemos que las expectativas reflejadas en las proyecciones futuras son razonables, estas declaraciones implican un número desconocido de riesgos, incertidumbres, juicios y otros factores que podrían hacer que nuestros resultados, rendimiento o logros reales difieran de forma material de cualquier resultado, rendimiento o logro futuros expresados o implícitos en las proyecciones futuras. Estos factores son difíciles de predecir con exactitud y pueden escapar a nuestro control. Las afirmaciones de carácter prospectivo contenidas en este comunicado son válidas únicamente en la fecha en que se realizan, y renunciamos a cualquier obligación de actualizar cualquier afirmación de carácter prospectivo, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otro tipo, o de cambios en las circunstancias, excepto en la medida en que lo exija la legislación aplicable en materia de valores y otras leyes. A la luz de estos riesgos e incertidumbres, se advierte a los inversores de que puede que no se lleguen a producir los resultados, acontecimientos o desarrollos mencionados en cualquier proyección futura realizada en este comunicado.

Las incertidumbres y los factores de riesgo que podrían afectar a los resultados futuros de REE y que podrían hacer variar los resultados reales incluyen, entre otros: la capacidad de REE para comercializar su plan estratégico, incluido su plan para evaluar, producir y comercializar su último camión eléctrico de caja para cargas medias construido sobre un chasis de cabina P7, como se comenta en este comunicado de prensa; la capacidad de REE para mantener y avanzar en sus relaciones con los actuales proveedores de primer nivel y socios estratégicos; el desarrollo de los prototipos avanzados de REE para convertirlos en productos comercializables; la capacidad de REE para crecer y ampliar la capacidad de fabricación a través de las relaciones con los proveedores de primer nivel; las estimaciones de REE sobre ventas unitarias, gastos, rentabilidad e hipótesis subyacentes; la dependencia de REE de su centro de excelencia en ingeniería en el Reino Unido para el diseño, validación, verificación, ensayo y certificación de productos; el limitado historial operativo de REE; los riesgos asociados a los planes iniciales de producción comercial de REE; la dependencia de REE de posibles proveedores, algunos de los cuales serán de origen único o limitado; el desarrollo del mercado comercial de vehículos eléctricos; la intensa competencia en el ámbito de la movilidad electrónica, incluso de competidores con recursos significativamente mayores; los riesgos asociados al hecho de que REE esté registrada en Israel y se rija por la legislación israelí; la capacidad de REE para realizar inversiones continuas en su plataforma; el impacto de la actual pandemia de COVID-19 y de cualquier otra epidemia sanitaria mundial que pueda surgir; y las condiciones mundiales adversas, incluida la incertidumbre macroeconómica y geopolítica; la necesidad de atraer, formar y retener a personal técnico altamente cualificado; los cambios en las leyes y reglamentos que afectan a REE; la capacidad de REE para hacer valer, proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual; la capacidad de REE para retener a ingenieros altamente cualificados y otros empleados para lograr sus objetivos; y otros riesgos e incertidumbres expuestos en las secciones tituladas «Factores de riesgo» y «Nota de advertencia sobre declaraciones prospectivas» del informe anual de REE presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de EE. UU. (la "SEC") el 28 de marzo de 2022 y en posteriores presentaciones ante la SEC.

