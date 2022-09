Reece James renueva con el Chelsea hasta 2028

El Chelsea FC anunció este lunes la renovación del lateral inglés Reece James, que seguirá defendido la camiseta 'blue' seis temporadas más hasta 2028, un acuerdo en el que el club afianza el carril derecho con la continuidad de uno de los referentes del equipo londinense.

De este modo, el futbolista, de 22 a√Īos, prolonga su estancia con el Chelsea, equipo en el que se form√≥ en las categor√≠as inferiores y en el que ya ha disputado 128 partidos. Desde su debut en 2019, James se convirti√≥ en uno de los jugadores referencia para el esquema de Frank Lampard.

Su amenaza ofensiva desde el lateral derecho no hizo más que aumentar la temporada pasada, también a las órdenes del alemán Thomas Tuchel. Sin embargo, el jugador sufrió una lesión muscular que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante casi tres meses,

"He crecido apoyando a este club y he estado aqu√≠ desde que ten√≠a seis a√Īos. He firmado un nuevo contrato porque este es el club en el que quiero estar. Me gustar√≠a dar las gracias especialmente a los aficionados, estoy aqu√≠ para quedarme y tenemos un futuro brillante por delante", explic√≥ James tras firmar su nuevo contrato.