Reencuentro: Carlos Correa vuelve a los Astros de Houston tras canje con Minnesota

HOUSTON (AP) — Carlos Correa regresa a Houston, brindando a los Astros un gran —y familiar— impulso tras readquirir el jueves al campocorto puertorriqueño de los Mellizos de Minnesota justo antes de la fecha límite de canjes del jueves, según una persona con conocimiento directo de la negociación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no había sido anunciado. Los términos adicionales del acuerdo no habían trascendido de inmediato.

Correa cumplió los primeros siete años de su carrera en Houston, donde se convirtió en uno de los jugadores más queridos en la historia de la franquicia, con seis participaciones en los playoffs, tres campeonatos de la Liga Americana y su primer título de la Serie Mundial en 2017, una consagración que fue manchada por un escándalo de robo de señales.

Primera selección en el draft amateur de 2012 y Novato del Año de la Liga Americana en 2015, Correa fue parte del núcleo formado en casa que ayudó a los Astros a pasar de ser el hazmerreír de la liga a constantes protagonistas en octubre.

Correa ha jugado exclusivamente como campocorto en su carrera de 11 años en las mayores, pero casi con certeza se moverá a la tercera base con los líderes de la División Oeste de la Liga Americana. El campocorto dominicano Jeremy Peña está cerca de salir de la lista de lesionados.

Los Astros necesitan ayuda en la tercera base tras la baja indefinida del All-Star mexicano Isaac Paredes por una lesión del isquiotibial.

Carismático y líder indiscutible en el vestuario, Correa podría inyectar chispa a un equipo que ha logrado mantenerse en la cima de su división a pesar de lidiar con múltiples lesiones tanto en su alineación como en su cuerpo de lanzadores.

Correa se reencontrará con el segunda base José Altuve, quien es el jugador con más tiempo militando con los Astros y uno de sus amigos más cercanos en el equipo. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Correa regresara a Houston el miércoles, Altuve elogió a Correa antes de decir: “así que creo que, si algo llegara a suceder, espero que sea lo mejor para él y para nosotros”.

Correa, de 30 años, fue nombrado a dos de sus tres Juegos de Estrellas como parte de los Astros y ganó un Guante de Oro en 2021. No rehuyó al papel de villano cuando Houston se convirtió en el equipo más odiado del béisbol después de que se revelara que los Astros robaron señales ilegalmente en su camino al título de 2017 y durante la temporada 2018.

Se marchó cuando se convirtió en agente libre antes de la temporada 2022, cuando los Astros no le pagaron lo que él creía que valía, firmando un contrato de tres años por poco más de US$105 millones. Correa optó por salirse de ese contrato después de un año, pero volvió a firmar con los Mellizos, pactando por seis años y US$200 millones, de los cuales aún se deben poco menos de US$100 millones.

El contrato también incluye opciones para las temporadas 2029-2032.

Aunque la defensa de Correa en el campocorto ha sido impecable y su liderazgo en el vestuario fuerte, la inversión para los Mellizos simplemente no ha dado resultado. Jugó la temporada 2023 con fascitis plantar en su pie izquierdo, bateando para .230 con 131 ponches en 135 juegos y un modesto OPS de .711.

Brilló en los playoffs, ayudando a los Mellizos a poner fin a una racha récord de 18 derrotas consecutivas en postemporada y ganar una serie por primera vez en 21 años. Estaba disfrutando de una temporada de All-Star en 2024 antes de sufrir otra vez fascitis plantar, ahora en su pie derecho. Tuvo que renunciar al Juego de Estrellas y no regresó hasta mediados de septiembre, muy tarde para unos Mellizos que se había descolgado de la puja por el pase a los playoffs.

Correa ha estado mucho más saludable este año, pero no tan productivo. Su OPS de .905 en 2024 ha caído a .704 este año, con siete jonrones en 93 juegos.

El contrato que firmó hace dos años y medio ahora constituye un porcentaje mucho mayor de la nómina del equipo, después de una fuerte caída en los ingresos de televisión regional debido a la quiebra de Diamond Sports Group, lo que provocó una reducción de gastos por parte de los dueños de la franquicia. La familia Pohlad ha puesto el club a la venta desde entonces.

___

El escritor de deportes de AP Dave Campbell en Minneapolis contribuyó con este despacho.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes