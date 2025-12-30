REENVÍO-Buenos días en los mercados - Informe de preapertura

(Enmieda errata en la fuente del segundo titular)

30 dic (Reuters) -

*EMPRESAS*

* La familia Pujol recompra el 69% de Ficosa a Panasonic y se hace con todo el capital (El Economista)

* España planea una interconexión con Irlanda de 5.000 millones para esquivar a Francia (El Confidencial)

*ECONOMÍA Y POLÍTICA*

* Rusia acusó el lunes a Ucrania de intentar atacar la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, y prometió represalias, sin aportar pruebas de una acusación que Kiev desestimó como infundada y destinada a descarrilar las arduas negociaciones de paz (Reuters)

* El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo el lunes que Estados Unidos había “atacado” una zona de Venezuela donde se cargan barcos con drogas, lo que supone la primera vez que se tiene constancia de que Washington ha llevado a cabo operaciones terrestres en Venezuela desde que comenzó la campaña de presión contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro (Reuters)

* China lanzó cohetes hacia Taiwán el martes y desplegó nuevos buques de asalto anfibio junto con aviones bombarderos y buques de guerra para rodear la isla en el segundo día de sus maniobras militares más extensas, destinadas a ensayar un bloqueo (Reuters)

* El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo el lunes que Estados Unidos podría apoyar otro ataque importante contra Irán si este país reanudara la reconstrucción de sus programas de misiles balísticos o armas nucleares, y advirtió a Hamás de graves consecuencias si no se desarma (Reuters)

*AGENDA*

BANCOS CENTRALES

* El Riksbank publica las actas de la reunión de política monetaria del 17 de diciembre de 2025 (0830 GMT).

* El Comité Federal de Mercado Abierto publica las actas de su reunión del 9 y 10 de diciembre de 2025 (1900 GMT).

DATOS MACROECONÓMICOS

* 0900 España – IPC armonizado avance interanual, dic: Previsto 3,0%; Anterior 3,2%.

* 0900 España – IPC interanual preliminar sin desestacionalizar, dic: Previsto 2,8%; Anterior 3,0%.

* 0900 España – IPC armonizado avance mensual, dic: Previsto 0,3%; Anterior 0,0%.

* 0900 España – IPC mensual preliminar sin desestacionalizar, dic: Previsto 0,3%; Anterior 0,2%.

* 0900 España – Ventas minoristas interanual, nov: Anterior 3,8%.

* 1000 España – Balance de cuenta corriente, oct: Anterior 1.870.000.000.

* 1455 Estados Unidos – Redbook interanual, semana 27 dic: Anterior 7,2%.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual desestacionalizado, oct: Previsto 0,1%; Anterior 0,1%.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 mensual sin desestacionalizar, oct: Anterior -0,5%.

* 1500 Estados Unidos – CaseShiller 20 interanual sin desestacionalizar, oct: Previsto 1,1%; Anterior 1,4%.

* 1500 Estados Unidos – Precio mensual de vivienda, oct: Anterior 0,0%.

* 1500 Estados Unidos – Precio interanual de vivienda, oct: Anterior 1,7%.

* 1500 Estados Unidos – Índice mensual de precios de vivienda, oct: Anterior 435,4.

* 1630 Estados Unidos – Perspectiva sector servicios Texas, dic: Anterior -2,3.

* 1630 Estados Unidos – Ingresos de servicios Dallas Fed, dic: Anterior -2,5.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de crudo API, semana 22 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de gasolina API, semana 22 dic.

* 2230 Estados Unidos – Inventario semanal de destilados API, semana 22 dic.

* 2230 Estados Unidos – Operaciones semanales de refinación de crudo API, semana 22 dic.

*MERCADOS FINANCIEROS*

* Los futuros del Euro Stoxx 50 bajaban 2 puntos, un 0,03%, los del índice alemán DAX subían 6 puntos, un 0,02% y los del británico FTSE 100 subían 8,5 puntos, un 0,09% a las 0600 GMT.

* Los precios del petróleo apenas variaban el martes tras una subida de más del 2% en la sesión anterior, después de que Rusia acusara a Ucrania de atacar la residencia del presidente Vladimir Putin y los inversores buscaran claridad sobre las conversaciones de paz en Ucrania para evaluar posibles interrupciones en el suministro.

* Las bolsas asiáticas se estabilizaban el martes, después de que los inversores contabilizaran ganancias récord de cara al cierre del año, mientras que la plata y el oro recuperaban terreno tras un fuerte retroceso desde máximos históricos que enfriaba el vertiginoso repunte de los metales preciosos.

LOS PRECIOS EN TIEMPO REAL

Ibex

FTSE Eurofirst 300

Nikkei

Dow Jones

Nasdaq

Euro vs dólar

Dólar vs yen

Crudo brent

Rentabilidad bono español 10 años

Rentabilidad Bund alemán 10 años (Información de las redacciones de Madrid y Gdansk)