REENVÍO-China promete garantizar su seguridad energética tras acciones militares de EEUU

(Reenvía para aclarar género de portavoz)

PEKÍN, ‌3 ‌mar (Reuters) - ⁠China tomará las medidas necesarias para garantizar su ​propia ⁠seguridad ⁠energética, dijo el martes una ​portavoz del Ministerio de ‌Asuntos Exteriores chino, al ​ser preguntada ​sobre el posible impacto de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela e Irán sobre el ​suministro de petróleo de ⁠China.

"La seguridad energética es muy importante ‌para la economía mundial, y todas las partes deben garantizar un suministro energético estable y fluido", dijo la portavoz ‌del Ministerio, Mao Ning, durante una rueda ⁠de prensa habitual.

China ‌se opone firmemente ⁠al uso de ⁠la fuerza para violar la soberanía y la seguridad de otros países en las ‌relaciones internacionales, afirmó ​Mao. (Reporte de la redacción de Pekín; edición de Tom Hogue; Editado en ‌Español por Ricardo Figueroa)