REENVÍO-China promete garantizar su seguridad energética tras acciones militares de EEUU
(Reenvía para aclarar género de portavoz)
PEKÍN, 3 mar (Reuters) - China tomará las medidas necesarias para garantizar su propia seguridad energética, dijo el martes una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, al ser preguntada sobre el posible impacto de las acciones militares de Estados Unidos en Venezuela e Irán sobre el suministro de petróleo de China.
"La seguridad energética es muy importante para la economía mundial, y todas las partes deben garantizar un suministro energético estable y fluido", dijo la portavoz del Ministerio, Mao Ning, durante una rueda de prensa habitual.
China se opone firmemente al uso de la fuerza para violar la soberanía y la seguridad de otros países en las relaciones internacionales, afirmó Mao. (Reporte de la redacción de Pekín; edición de Tom Hogue; Editado en Español por Ricardo Figueroa)