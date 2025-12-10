REENVÍO-EE. UU. confisca tanquero frente a costas de Venezuela: funcionarios

(Reenvía para aclarar día de la semana en primer párrafo)

WASHINGTON, 10 dic (Reuters) - El Gobierno del presidente Donald Trump incautó un tanquero frente a las costas de Venezuela, informaron a Reuters el miércoles dos funcionarios estadounidenses.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No identificaron al petrolero ni especificaron dónde se llevó a cabo la interceptación.

La Guardia Costera remitió las preguntas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios. (Reporte de Idrees Ali y Phil Stewart, reporte adicional de Jonathan Saul)