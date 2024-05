Reenvío-francia dice que aún no se cumplen las condiciones para reconocer a palestina como estado

(Corrige el nombre de Stéphane Séjourné)

22 may (Reuters) - Aún no se dan las condiciones para reconocer oficialmente a Palestina como Estado, argumentó el miércoles el ministro francés de Asuntos Exteriores, después de que un grupo de otros Estados europeos anunciara tal medida con la esperanza de que contribuya a pacificar la región. "No se trata solo de una cuestión simbólica o de posicionamiento político, sino de una herramienta diplomática al servicio de la solución de dos Estados que convivan en paz y seguridad", declaró Stéphane Séjourné en un comunicado, en el que añadió:

"Francia no considera que se den todavía las condiciones para que esta decisión tenga un impacto real en este proceso". Noruega, Irlanda y España han acordado reconocer el Estado palestino el 28 de mayo, anunciaron el miércoles los mandatarios de los tres países. (Información de John Irish; escrito por Augustin Turpin; editado por Tassilo Hummel; editado en español por Javi West Larrañaga)

