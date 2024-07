Reenvío-la mujer del presidente del gobierno español opta por no declarar en el caso de corrupción

(Reenvía para corregir ambigüedad en el titular)

Por Inti Landauro

19 jul - Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, compareció el viernes ante el juez, pero se negó a responder a las preguntas sobre las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias en un caso que llevó a su marido a plantearse su dimisión en abril. La comparecencia del viernes en Madrid forma parte de una investigación preliminar sobre si Gómez utilizó su posición como esposa del primer ministro para conseguir patrocinadores para un máster universitario que ella dirigía. "Este procedimiento carece de objeto alguno en este momento", dijo a la prensa su abogado y exministro del Interior, Antonio Camacho, después de que Gómez abandonara el tribunal.

"No ha declarado no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración".

A Gómez se le permitió entrar y salir del tribunal a través del aparcamiento subterráneo, evitando a decenas de periodistas en el exterior.

No ha hecho comentarios públicos sobre el caso, pero Sánchez ha negado vehementemente las acusaciones contra ella, diciendo que eran infundadas y orquestadas por enemigos políticos de derechas. A finales de abril, Sánchez se tomó un descanso de cinco días en sus funciones para sopesar si dimitía después de que el tribunal abriera la investigación, pero finalmente decidió quedarse. El caso se inició a través de un instrumento jurídico español único, la "acusación popular", que permite a particulares presentar querellas criminales contra terceros. Los jueces pueden decidir si actúan o no, y no todas las acusaciones han dado lugar a una investigación judicial. La denuncia contra Gómez fue presentada por Manos Limpias, una asociación anticorrupción dirigida por Miguel Bernad, abogado y político que se ha presentado como candidato por un partido de extrema derecha a las elecciones europeas. Otro partido de extrema derecha, Vox, también se sumó a la querella y su abogado, el eurodiputado Jorge Buxade, dijo a los periodistas que pedirá al juez instructor que llame a declarar a Sánchez. La investigación busca evaluar la conducta de Gómez desde que Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno en 2018, dijo el tribunal. Los contratos relacionados con fondos de la Unión Europea serán sondeados por separado por la Fiscalía Europea. (Información de Inti Landauro, Emma Pinedo y Guillermo Martínez; editado por Andrew Cawthorne; editado en español por Javi West Larrañaga)

