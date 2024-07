Reenvío-latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (24 de julio)

(Reenvía para ajustar subtítulos) LA AGENDA DEL MIÉRCOLES

Estados unidos

-El Departamento de Comercio da a conocer datos de las ventas de viviendas nuevas de junio.

-La Administración de Información de Energía (EIA) publica los datos de inventarios de petróleo y productos derivados a nivel nacional.

-La Asociación de Bancos Hipotecarios difunde el sondeo del índice compuesto de solicitudes de hipotecas.

-La presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, y la gobernadora de la Junta de la Reserva Federal, Michelle Bowman, pronuncian el discurso de apertura de la conferencia "Advance Together: Celebrating the Achievements of Texas Community Partnerships" (2005 GMT).

-S&P Global divulga las cifras preliminares del índice de gestores de compra manufacturero y de servicios de julio.

México

- La agencia de estadísticas del Gobierno difunde datos de inflación de julio.

- La gigante panificadora Bimbo reporta sus resultados trimestrales.

- La cadena minorista Walmart México informa sus ganancias trimestrales.

- La embotelladora Femsa da a conocer su informe de resultados del segundo trimestre al cierre del mercado local.

Argentina

-La agencia de estadísticas del Gobierno da a conocer las cifras de ventas al por menor de mayo.

Mercados globales actualizados

EEUU- El equipo de campaña del candidato presidencial republicano Donald Trump presentó una queja ante la Comisión Federal Electoral, argumentando que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, no podía hacerse cargo legalmente de los fondos recaudados por la campaña de reelección del presidente Joe Biden. Biden, un demócrata de 81 años que estaba en una reñida carrera con el aspirante republicano Donald Trump, respaldó a Harris cuando puso fin a su candidatura a la reelección el domingo. Harris se hizo rápidamente con el control de las cuentas de la campaña de Biden y el lunes por la noche comunicó que ha obtenido el apoyo de una mayoría de los delegados que en la convención del partido del mes que viene determinarán al candidato, según su campaña.

EUROZONA- El crecimiento de la actividad empresarial de la zona euro se estancó este mes, en un contexto en que la tibia expansión del sector de servicios, dominante en el bloque, no logró contrarrestar la profunda recesión de los fabricantes, mostró una encuesta. El índice compuesto preliminar de directores de compras de HCOB, elaborado por S&P Global, cayó a 50,1 este mes desde el 50,9 de junio, apenas por encima de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción y contrariando las expectativas de un sondeo de Reuters de un repunte a 51,1.

UE RUSIA- Los Estados miembros de la Unión Europea debatirán opciones para ampliar el periodo de renovación de las sanciones sobre los activos del banco central ruso con el fin de garantizar un plan del Grupo de los Siete (G7) para ampliar un importante préstamo a Ucrania, según un borrador de documento de la UE. Los líderes del G7 y de la UE acordaron en junio utilizar los intereses de los activos rusos congelados para respaldar un préstamo de 50.000 millones de dólares a Ucrania para ayudarla a defenderse de la invasión de Moscú.

ALEMANIA- La actividad empresarial alemana se contrajo inesperadamente en julio tras tres meses de expansión, según mostró una encuesta preliminar. El índice compuesto de gestores de compras HCOB de Alemania, elaborado por S&P Global, cayó a 48,7 en julio desde los 50,4 de junio, muy por debajo del 50,7 previsto en una encuesta de Reuters. El índice compuesto, que mide los sectores de servicios y manufacturas, que juntos representan más de dos tercios de la mayor economía de la zona euro, se sitúa ahora por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción.

RUSIA DIESEL- El Gobierno ruso estudia prohibir las exportaciones de diésel debido a la subida de los precios dentro del país, informó el diario Kommersant, citando varias fuentes anónimas. Rusia es el primer exportador mundial de diésel por vía marítima, por delante de Estados Unidos. El diésel es su principal producto petrolero de exportación, con unos 35 millones de toneladas métricas anuales, de las que casi tres cuartas partes se envían por oleoducto.

ESPAÑA APPLE- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC) dijo que había abierto una investigación sobre el posible comportamiento anticompetitivo de la tienda de aplicaciones de Apple. La CNMC dijo que Apple podría haber incurrido en prácticas anticompetitivas al imponer condiciones comerciales inequitativas a los desarrolladores de aplicaciones móviles vendidas en su tienda de aplicaciones.

SANTANDER- El banco español Santander dijo que su beneficio neto del segundo trimestre subió un 20% interanual gracias al sólido comportamiento de su negocio minorista, especialmente en España y Brasil, sus principales mercados. Santander se ha apoyado en Latinoamérica en el pasado para hacer frente a condiciones adversas, pero los bancos de toda Europa también se han beneficiado de unos tipos de interés más altos de lo esperado.

Lo que hay que saber del martes

EEUU VIVIENDAS- Las ventas de viviendas usadas en Estados Unidos cayeron más de lo esperado en junio y el precio promedio volvió a marcar un récord, pero la mejora de la oferta y la reducción de las tasas hipotecarias ofrecen esperanzas de que la actividad pueda repuntar en los próximos meses. Las ventas de casas retrocedieron un 5,4% el mes pasado, a una tasa anual desestacionalizada de 3,89 millones de unidades, el nivel más bajo desde diciembre, informó el martes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos (NAR, por sus siglas en inglés).

Argentina superavit- el país sudamericano registró en el primer semestre del año un superávit energético de 2.758 millones de dólares gracias a un aumento en las exportaciones y a un fuerte recorte en importaciones, informó el portavoz presidencial. el desequilibrio en la balanza energética ha sido por años uno de los mayores problemas financieros del país austral, que el gobierno anterior intentó remediar con la construcción de un gasoducto clave para transportar combustible desde la formación no convencional vaca muerta.

ALPHABET- Alphabet superó las estimaciones de ingresos del segundo trimestre, impulsada por el aumento de las ventas de publicidad digital y la buena demanda de sus servicios de computación en nube. Sus acciones subían un 2,2% a 185,80 dólares en las operaciones posteriores al cierre regular del mercado, tras escalar más de un 30% este año.

TESLA- El margen del segundo trimestre de Tesla fue menor a lo esperado por analistas, debido a que los recortes de precios y los incentivos para estimular la demanda siguieron presionando a los resultados, cuando la empresa intensifica sus promoción de la tecnología de conducción autónoma, según informó. Tesla tuvo un margen bruto del sector de la automoción, excluidos los créditos regulatorios, del 14,65% en el segundo trimestre, frente a las estimaciones del 16,29%, según 20 analistas encuestados por Visible Alpha.

TELEVISA- El gigante de medios mexicano Grupo Televisa reportó una pérdida neta de 25,6 millones de pesos (1,4 millones de dólares) en el segundo trimestre, frente a una ganancia de 133,5 millones de pesos registrada en el mismo periodo de 2023. Los ingresos totales de Televisa, el mayor productor mundial de contenidos audiovisuales en español, disminuyeron un 5,8% interanual, a 15.720.3 millones de pesos.

BANORTE- El mexicano Grupo Financiero Banorte reportó el martes un incremento del 7,1% interanual en su utilidad neta del segundo trimestre, a 14.018 millones de pesos (unos 766,5 millones de dólares), en medio de un fuerte dinamismo de sus carteras de crédito. Sin embargo, el resultado de Banorte incumplió con las estimaciones de analistas en un sondeo de LSEG de una utilidad neta de 14.650 millones de pesos para el periodo de marzo a junio de 2024.

SOJA BRASIL- Las exportaciones brasileñas de soja alcanzarán 10,43 millones de toneladas en julio, ligeramente por debajo de los 10,71 millones de toneladas previstos la semana pasada, según una encuesta publicada por la Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (ANEC). En cuanto al maíz, la asociación elevó ligeramente su previsión de envíos para este mes, estimando ahora 4,56 millones de toneladas en julio, frente a los 4,51 millones previstos la semana anterior. (REUTERS RF)

