REENVÍO-Licitación argentina para mantenimiento río Paraná recibe tres ofertas: ministro

(Reenvía para añadir tópicos de inyección)

BUENOS AIRES, 27 feb (Reuters) - La licitación para el dragado y mantenimiento en Argentina del río Paraná, la principal vía de salida de exportaciones agrícolas del país, recibió tres oferentes, todos de origen internacional, dijo el viernes el ministro de Economía argentino Luis Caputo. La apertura de sobres de oferentes se produce dos meses después del lanzamiento de la licitación por parte de Argentina, un exportador mundial líder de alimentos, que impidió la participación de compañías estatales de otros países, cortando la competencia de empresas de China.

"Se han presentado tres oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar un inversión estimada de 10.000 millones de dólares en nuestro país, para los próximos 25 años", escribió Caputo en su cuenta de la red social X.

La cámara de exportadores de granos CIARA-CEC, que participó de la elaboración de los pliegos junto al Gobierno, ha dicho que con la nueva licitación el dragado del Paraná llegará a 40 pies de profundidad, desde los 34 pies actuales.

Argentina es el mayor exportador mundial de aceite y harina de soja, y el tercero de maíz.

Más del 80% de las exportaciones agrícolas y agroindustriales argentinas dejan el país viajando por el río Paraná al Océano Atlántico Sur, desde el polo agroportuario de la ciudad de Rosario y sus alrededores.

CIARA-CEC espera que la licitación sea adjudicada en mayo.

(Reporte de Maximilian Heath; editado por Jorge Otaola)