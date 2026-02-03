Refinadores estadounidenses luchan por absorber repentino aumento de petróleo venezolano

*

Exportaciones de crudo venezolano subieron en enero

Algunos refinadores dicen que cargamentos en oferta son muy caros

India podría ser un posible comprador del excedente de crudo

Por Marianna Parraga y Shariq Khan

HOUSTON/NUEVA YORK, 3 feb (Reuters) - Los refinadores de la costa estadounidense del Golfo de México están haciendo esfuerzos para ⁠absorber la veloz alza de los envíos de petróleo venezolano tras ⁠un pacto de 2.000 millones de dólares acordado el mes pasado entre Caracas y Washington, lo que está ejerciendo presión sobre los precios y dejando algunos volúmenes sin vender, según operadores y datos de transporte.

La débil demanda estadounidense representa un primer obstáculo para alcanzar la meta del presidente Donald Trump de enviar la mayor parte del petróleo del ⁠país sudamericano a Estados ‌Unidos, luego de que fuerzas ​estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro el mes pasado en Caracas.

Las casas comerciales Vitol y Trafigura obtuvieron licencias estadounidenses para comercializar millones de barriles de crudo venezolano como parte del acuerdo de ​suministro respaldado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las empresas, que se suman al productor Chevron en obtener autorizaciones para exportar petróleo venezolano, cerraron varios acuerdos iniciales para vender cargamentos a refinadores de ‌Estados Unidos y Europa.

Sin embargo, dado que Chevron también está elevando rápidamente sus exportaciones, a los comerciantes les está resultando ‌difícil conseguir suficientes compradores entre las refinerías del Golfo, según los operadores.

"Todos nos enfrentamos a ​este problema, ya que hay más oferta y no hay suficientes compradores", dijo un comerciante, citando la reticencia de algunos refinadores de comprar crudo venezolano. Algunas empresas se quejan de que los precios, aunque están bajando, siguen siendo altos en comparación con crudos rivales, como los pesados de Canadá.

Cargamentos de petróleo pesado venezolano para entrega en la costa del Golfo se están ofreciendo a unos 9,50 dólares por barril menos que el marcador Brent, en comparación con descuentos de entre 6 y 7,50 dólares por barril de mediados de enero.

El mes pasado, las exportaciones totales de petróleo venezolano a Estados Unidos casi se triplicaron a 284.000 barriles diarios (bpd), según datos basados en movimientos de tanqueros.

Estados Unidos absorbía unos 500.000 bpd de petróleo venezolano antes de que Washington sancionara al país en 2019. Pero las exportaciones a Estados Unidos cayeron a cero a mediados de 2025, después de que Trump revocó todas las licencias para comerciar y transportar.

Alcanzar de nuevo la capacidad máxima de ⁠las refinerías estadounidenses llevará tiempo, según uno de los comerciantes, en parte porque algunas instalaciones necesitan ajustes para procesar petróleo más pesado.

El director ejecutivo del refinador Phillips 66, Mark Lashier, dijo el martes que la empresa puede procesar alrededor de 250.000 bpd de crudo venezolano, ​pero los precios deben ser competitivos para que las variedades venezolanas puedan desplazar a otras fuentes de petróleo pesado.

Chevron y Trafigura no quisieron hacer comentarios. La petrolera estatal venezolana PDVSA y Vitol no respondieron a solicitudes de comentarios.

MAYOR COMPETENCIA

Chevron, cuya licencia actual para Venezuela le permite exportar solo a Estados Unidos, aumentó sus exportaciones a 220.000 bpd en enero desde 99.000 bpd en diciembre.

El director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo el viernes a inversores que la red de refinerías de la empresa puede procesar hasta 150.000 bpd de crudo pesado venezolano, lo que implica que debe almacenar o comercializar la parte restante.

La empresa, que es la única gran petrolera estadounidense que opera en Venezuela, está produciendo allí unos 250.000 bpd. Wirth afirmó que la empresa ve potencial para un alza del 50% en la producción en los próximos 18 a 24 meses, siempre que Estados Unidos ⁠autorice la ampliación de sus operaciones.

Datos de seguimiento de buques mostraron esta semana que varios barcos fletados por Chevron cargados con crudo venezolano han esperado durante días para descargar en puertos estadounidenses o reducido ​la velocidad de navegación.

Una persona familiarizada con las operaciones de Chevron dijo que la empresa tuvo que negociar nuevas fechas de descarga con clientes después de que el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela provocó retrasos en los envíos entre diciembre y enero. Sin embargo, añadió que todas las cargas se vendieron antes del zarpe.

Mientras tanto, Vitol y Trafigura exportaron unos 12 millones de barriles, equivalentes a unos 392.000 bpd, desde puertos venezolanos en enero, principalmente a terminales de almacenamiento en el Caribe, según los datos.

Gran ‍parte de ese volumen aún no se ha vendido, según las fuentes.

Las exportaciones totales de petróleo venezolano repuntaron hasta unos 800.000 bpd el mes pasado, desde 498.000 bpd en diciembre.

China era antes el principal destino del petróleo venezolano, pero no se ha enviado nada allí desde la captura de Maduro a principios de enero, según los datos. Tras detener a Maduro, Estados Unidos dijo que controlaría las ventas de petróleo de Venezuela de forma indefinida.

Aunque China puede comprar petróleo venezolano, no debe hacerlo a los precios "desleales y por debajo del mercado" a los que pactaba con Caracas antes, dijo el mes pasado un funcionario estadounidense.

Pekín ha rechazado la toma de control por parte de Estados Unidos de las exportaciones de petróleo de Venezuela.

La ​estatal china PetroChina, que antes era la mayor receptora de crudo venezolano, ha instruido a comerciantes no comprar ni comercializar petróleo venezolano mientras evalúa la situación, informaron otras fuentes a Reuters la semana pasada.

India podría ser una posible válvula de escape para el petróleo venezolano.

El lunes, Trump anunció un acuerdo comercial con India que reduce los aranceles estadounidenses sobre los productos indios a cambio de que India disminuya las barreras comerciales, deje de comprar petróleo ruso y adquiera petróleo de Estados Unidos y, potencialmente, de Venezuela.

La refinadora india ‍Reliance Industries dijo el mes pasado que estaba considerando importar petróleo venezolano.

(Reportaje de Marianna Párraga en Houston y Shariq Khan en Nueva York; reportaje adicional de Georgina McCartney y Sheila Dang.)