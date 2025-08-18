Refinería de Lukoil en Volgogrado interrumpe procesamiento tras ataques de drones: fuentes

MOSCÚ, 18 ago (Reuters) - La refinería de Volgogrado del gigante petrolero ruso Lukoil fue cerrada tras sufrir ataques de drones, según informaron el lunes dos fuentes conocedoras del asunto.

Ucrania intensificó los ataques con drones contra instalaciones petroleras rusas la semana pasada, apuntando diariamente a las principales refinerías y depósitos de crudo, sobre todo en el sur y el centro de Rusia, antes de una reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par ruso, Vladimir Putin.

Según fuentes del mercado, la refinería de Volgogrado fue atacada por drones el 13 de agosto y suspendió el procesamiento de petróleo en la unidad de destilación de crudo CDU-5, que tiene una capacidad de 9110 toneladas al día.

El siguiente ataque con drones, el 14 de agosto, dañó otras dos unidades de destilación de crudo: la CDU-1, con una capacidad de 18.590 toneladas diarias, y la CDU-6, de 14.570, añadieron las fuentes.

Lukoil no respondió a una solicitud de comentarios.

El 14 de agosto se extinguió un incendio en la refinería de petróleo, según informaron las autoridades locales el jueves por la noche.

El procesamiento de petróleo en la refinería de Volgogrado se ha detenido al menos hasta mediados de septiembre, dijeron las fuentes.

En 2024, la refinería de Volgogrado procesó 13,7 millones de toneladas de petróleo, es decir, el 5,1% del volumen total de las refinerías rusas.

