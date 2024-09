Refinería en salina cruz de mexicana pemex opera normalmente tras incendio en drenajes

Ciudad de méxico, 9 sep (reuters) - la refinería de la estatal mexicana pemex en el suroccidental estado mexicano oaxaca operaba el lunes con normalidad tras un incendio registrado el sábado por el desbordamiento de unos drenajes que tenían residuos aceitosos, dijo una fuente de la petrolera.

El incendio en la refinería de Salina Cruz, que procesa en promedio al 72% de su capacidad de 330,000 barriles por día (bpd), no habría dejado heridos ni víctimas mortales, según la fuente, quien añadió que el incidente ocurrió por el desbordamiento tras fuertes lluvias.

Pemex no respondió desde el fin de semana a solicitudes de información sobre el incidente.

"Al desbordarse el drenaje se incendió, pero no tiene que ver con plantas", dijo la fuente quien explicó que el fuego alcanzó a dos camionetas, lo que dejó varios lesionados. No obstante, no pudo precisar el número de heridos ni la gravedad de su condición.

Algunos medios reportaron el sábado que el incidente inició en patios internos de la refinería, cerca a plantas primarias y que el fuego fue sofocado por trabajadores de la empresa y de Protección Civil. También reportaron al menos un muerto. La fuente de Pemex no pudo confirmar esa información.

(Reporte de Ana Isabel Martínez; editado por Adriana Barrera)

