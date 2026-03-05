Refinería Esmeraldas de Ecuador reiniciará operaciones gradualmente a mediados de marzo: ministra
QUITO, 5 mar (Reuters) - Las operaciones en la mayor refinería de Ecuador reiniciarán progresivamente a partir de mediados de marzo, dijo el jueves la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.
La refinería Esmeraldas, con una capacidad de 110.000 barriles por día y operada por la estatal Petroecuador, suspendió sus operaciones el domingo tras un incendio en las bombas de carga de una de sus unidades.
La refinería se declaró en emergencia para acelerar los trabajos de la infraestructura afectada, dijo de su parte la gerente de Petroecuador, Daniela Conde, en un conversatorio con periodistas. (Reporte de Alexandra Valencia, editado por Javier Leira)