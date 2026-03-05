Refinería esmeraldas de ecuador reiniciará operaciones gradualmente a mediados de marzo: ministra

QUITO, 5 mar (Reuters) - Las ‌operaciones en ‌la ⁠mayor refinería de Ecuador reiniciarán progresivamente ​a ⁠partir de mediados ⁠de marzo, dijo ​el jueves la ‌ministra de ​Ambiente y Energía, ​Inés Manzano.

La refinería Esmeraldas, con una capacidad de 110.000 barriles por día ​y operada por ⁠la estatal Petroecuador, suspendió sus ‌operaciones el domingo tras un incendio en las bombas de carga de una de ‌sus unidades.

La refinería se declaró ⁠en emergencia ‌para acelerar ⁠los trabajos de ⁠la infraestructura afectada, dijo de su parte la gerente de Petroecuador, ‌Daniela ​Conde, en un conversatorio con periodistas. (Reporte de Alexandra Valencia, editado ‌por Javier Leira)