Refinería rusa de petróleo de Novokuibyshevsk deja de procesar tras ataque de dron, según fuentes

MOSCÚ, 20 oct (Reuters) - La refinería de petróleo Novokuibyshevsk, controlada por Rosneft y situada en la región rusa del Volga, interrumpió el domingo el procesamiento primario de crudo tras un ataque con drones, el segundo en un mes, según informaron el lunes a Reuters dos fuentes del sector.

Rosneft no estaba disponible inmediatamente para hacer comentarios.

El gobernador de la región de Samara, Vyacheslav Fedorishchev, dijo el domingo en redes sociales que las defensas aéreas habían estado en acción frente a drones ucranianos y que el aeropuerto local y los servicios de internet móvil habían sido suspendidos temporalmente.

Según las fuentes, la refinería detuvo la unidad de destilación de crudo, CDU-11, con una capacidad de 18.900 toneladas métricas al día, o unos 138.540 barriles diarios.

También dijeron que otra unidad primaria, la CDU-9, ya había sido cerrada el domingo.

El procesamiento de petróleo primario en la refinería se suspendió anteriormente, después de que drones atacaran la planta el mes pasado.

Las fuentes señalaron que la planta podría reanudar la producción a principios de noviembre.

El año pasado, la refinería procesó 5,74 millones de toneladas de crudo, produjo 1,10 millones de toneladas de gasolina para motores, 1,64 millones de toneladas de gasóleo y 1,27 millones de toneladas de fuelóleo, según fuentes del sector. (Reporte de Reuters. Editado por Marguerita Choy; editado en español por León Ramírez)