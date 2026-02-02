Refinerías chinas compran petróleo iraní para sustituir el suministro venezolano, según fuentes

Por Siyi Liu

SINGAPUR, 2 feb (Reuters) - Las refinerías independientes chinas están comprando crudo pesado iraní con descuento para sustituir los envíos venezolanos que se han estancado después de que Estados Unidos reclamara el control del productor de la OPEP el mes pasado, según informaron el lunes dos personas con conocimiento del asunto

La reducción de las reservas de petróleo iraní almacenadas está compensando la caída del suministro venezolano al mayor importador de crudo del mundo, dijeron

Los envíos venezolanos a China han caído drásticamente desde mediados de diciembre, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, impusiera un bloqueo a los buques sancionados, como parte de una campaña contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, que culminó con su captura por las fuerzas estadounidenses el 3 de enero. Trump ha dicho que EEUU tiene la intención de controlar las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela de forma indefinida

Washington ha encargado a las empresas comerciales globales Vitol y Trafigura la venta de hasta 50 millones de barriles de petróleo venezolano que la empresa estatal PetroChina

se abstuvo de comprar mientras evaluaba las compras controladas por EEUU

LAS "TETERAS" BUSCAN CRUDO IRANÍ PESADO Y PARS

Las refinerías independientes de China, que solían ser los mayores compradores de crudo venezolano, han adquirido crudo pesado iraní almacenado en tanques aduaneros en China y en buques, según las fuentes

Las refinerías, conocidas como "teteras" y con sede principalmente en la provincia oriental de Shandong, dieron prioridad a la compra de crudo sancionado debido a los fuertes descuentos, en lugar de comprar cargamentos venezolanos comercializados por Vitol o Trafigura, o crudos pesados de Canadá, según los operadores

Las refinerías independientes están buscando más envíos de crudo pesado iraní y crudo Pars para su entrega en China a finales de febrero y marzo, añadió una de las dos fuentes. Se negaron a dar sus nombres debido a la delicadeza del asunto

Los descuentos del crudo pesado iraní eran de unos US$12 por barril con respecto al ICE Brent, lo que lo convertía en el sustituto más barato disponible, según las fuentes. El crudo ruso Urals, otra alternativa, se negociaba con un descuento de entre US$11 y US$12 por barril por debajo del ICE Brent para su entrega en China en marzo

Era poco probable que las refinerías independientes aceptaran la oferta de Vitol a los compradores chinos de crudo venezolano con descuentos de aproximadamente US$5 por barril respecto al ICE Brent para entrega en abril, según informaron fuentes comerciales el mes pasado, dado el fuerte aumento de los precios desde un descuento de unos US$15

CAÍDA DEL SUMINISTRO DE VENEZUELA

Las importaciones chinas de crudo venezolano alcanzaron una media de barriles diarios en 2025, lo que supone alrededor del 4% del total de las importaciones marítimas de crudo de China, según datos de la empresa de análisis Kpler

Dado que el número de petroleros que salen de Venezuela con destino a China ha disminuido drásticamente, el almacenamiento flotante de crudo de origen venezolano en Asia se redujo a 8,26 millones de barriles el 28 de enero, la mitad de los 16 millones de barriles que había a principios de 2026, según datos de Kpler

Por su parte, el petróleo iraní almacenado en petroleros en Asia se redujo de 46,25 millones de barriles a 41,72 millones durante el mismo periodo, según los datos

El almacenamiento flotante de crudo de origen ruso en Asia subió la semana pasada a un máximo mensual de más de 10 millones de barriles debido a la menor demanda de India y Turquía, según Kpler

(Información de Siyi Liu en Singapur; edición de Florence Tan y Emelia Sithole-Matarise; editado en español por Patrycja Dobrowolska)