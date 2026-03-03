Refinerías de crudo chinas reducen su producción a medida que la guerra de Irán merma el suministro

Por Chen Aizhu, Trixie Yap y Siyi Liu

SINGAPUR, 3 mar (Reuters) - Zhejiang Petrochemical Corp (ZPC), una importante refinería china ‌respaldada por Saudi Aramco, cerrará ‌una ⁠unidad de 200.000 barriles diarios y adelantará el mantenimiento en respuesta al impacto del conflicto de Oriente Medio en el suministro de petróleo, ​según informó el ⁠martes.

Por otra ⁠parte, otra refinería china respaldada por Aramco, Fujian Refining and Petrochemical Co (FREP), cerró su ​unidad de crudo de 80.000 barriles diarios, la más pequeña que posee, por un ‌período de tiempo indeterminado, según informaron dos ​fuentes del sector familiarizadas con el asunto.

La ​guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán ha cortado casi todo el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del suministro mundial de crudo. La restricción del suministro ha hecho subir los precios internacionales del petróleo

y se espera que impulse ​a otras refinerías a reducir su producción, según fuentes del sector.

China, el mayor importador de petróleo del mundo, obtiene aproximadamente ⁠la mitad de Oriente Medio.

La revisión de un mes de duración que ZPC llevará a cabo ‌en marzo reducirá la producción en un 20%, según declaró un representante de la empresa a Reuters. Diseñada para procesar 800.000 barriles al día, la refinería es una de las más grandes de China y, según fuentes, en febrero superó su capacidad nominal.

"Habíamos planeado anteriormente la revisión para marzo y abril, y ahora la estamos adelantando dadas las circunstancias actuales", afirmó ‌el responsable de ZPC.

Fujian Refining and Petrochemical Co, una empresa conjunta entre el gobierno provincial ⁠de Fujian, el gigante estatal de refinería Sinopec, la importante empresa estadounidense ExxonMobil

y Aramco, ‌obtuvo alrededor de 180.000 barriles diarios de crudo el año pasado ⁠a través del estrecho de Ormuz, según datos de transporte ⁠marítimo de Kpler, lo que supone casi el 95% de su importación de crudo por mar.

Sinopec, el operador de la planta, y Aramco, que tiene una participación del 25%, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Algunas refinerías chinas que dependen de los ‌suministros a plazo de Oriente Medio podrían ​recortar la producción de crudo hasta en un 20%, según escribió el analista de Energy Aspects Sun Jianan en una nota el lunes. (Información de Trixie Yap, Chen Aizhu y Siyi Liu; edición de Tony Munroe, Raju ‌Gopalakrishnan, Clarence Fernandez y Barbara Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)